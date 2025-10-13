Különleges égi jelenség lesz látható hétfőn éjszaka

Hétfőn este érdemes lesz fent maradni, mivel különleges élményben lehet része az égbolt kémlelőinek. A Hold és a Jupiter az éjszaka előrehaladtával fokozatosan egyre magasabbra emelkedik az égen. Éjfél körül látszólagos távolságuk mindössze 3,5 fok lesz, a Jupiter pedig a Holdtól jobbra és kissé alacsonyabban helyezkedik majd el.

Jupiter-Hold-Pollux-Castor együttállás október 13-án 23 óra 30 perckor

Fotó: stellarium-web.org

A bátrak megvárhatják a másnap beköszöntét, mivel a hajnali órákra, a keddet megelőző pirkadat idejére ez a távolság csak kismértékben csökken.

A Hold és a Jupiter mellett két csillag is előbukkan

Ezen az éjszakán a Hold és a Jupiter közelében az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor is megfigyelhető lesz. Hétfőn éjfél előtt és éjfél körül a Pollux a Holdtól balra és valamivel magasabban látszik majd, míg a Castort még feljebb, a Polluxtól kissé balra érdemes keresni. Éjfél táján a Jupiter, a Hold és a Pollux szinte egy egyenes mentén sorakozik majd az égen.