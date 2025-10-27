Az orvosok szerint most különösen fontos az influenza elleni védőoltás – mutatjuk kik kérhetik ingyenesen

Az idei szezonban a kockázati csoportba tartozók számára térítésmentesen biztosítják az influenza elleni védőoltást. A vakcina október végétől már országszerte elérhető a háziorvosi rendelőkben, és a beadása mindössze néhány percet vesz igénybe. Ingyenesen igényelhetik többek között a 60 év felettiek, a krónikus betegséggel élők, a várandós nők, valamint az egészségügyi és szociális dolgozók.

Az influenza elleni védőoltás különösen ajánlott az időseknek, a krónikus betegeknek és a várandós nőknek

A háziorvosi rendelőkben október végétől bárki kérheti az influenza elleni védőoltást.

A tapasztalatok szerint az oltás nemcsak az influenza elkerülésében segít, hanem abban is, hogy ha valaki mégis elkapja a vírust, a betegség sokkal enyhébb lefolyású legyen. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy az influenza komoly szövődményeket okozhat – tüdőgyulladást, szívizomgyulladást vagy akár életveszélyes állapotot is –, különösen az idősek és a krónikus betegek körében.