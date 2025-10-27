október 27., hétfő

Fontos a megelőzés

1 órája

Az orvosok szerint most különösen fontos az influenza elleni védőoltás – mutatjuk kik kérhetik ingyenesen

Címkék#védőoltás#influenza vírus#oltás#háziorvos#vakcina

Az influenza szezonja idén is megérkezett – a szakemberek szerint novembertől várhatóan emelkedni kezd a megbetegedések száma, ezért most különösen fontos, hogy minél többen kérjék a vakcinát. A vírus évről évre változik, így az influenza elleni védőoltást is minden évben az aktuális törzsekhez igazítják.

Csizi Péter

Az idei szezonban a kockázati csoportba tartozók számára térítésmentesen biztosítják az influenza elleni védőoltást. A vakcina október végétől már országszerte elérhető a háziorvosi rendelőkben, és a beadása mindössze néhány percet vesz igénybe. Ingyenesen igényelhetik többek között a 60 év felettiek, a krónikus betegséggel élők, a várandós nők, valamint az egészségügyi és szociális dolgozók.

Az influenza elleni védőoltás különösen ajánlott az időseknek, a krónikus betegeknek és a várandós nőknek
Forrás: egeszsegkalauz.hu

A háziorvosi rendelőkben október végétől bárki kérheti az influenza elleni védőoltást.

A tapasztalatok szerint az oltás nemcsak az influenza elkerülésében segít, hanem abban is, hogy ha valaki mégis elkapja a vírust, a betegség sokkal enyhébb lefolyású legyen. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy az influenza komoly szövődményeket okozhat – tüdőgyulladást, szívizomgyulladást vagy akár életveszélyes állapotot is –, különösen az idősek és a krónikus betegek körében.

A védőoltás Magyarországon biztonságos, inaktivált vírust tartalmaz, így nem okoz betegséget. A beadás helyén enyhe fájdalom vagy fáradtság előfordulhat, de ezek rövid időn belül elmúlnak. A szakemberek szerint a legjobb időpont az oltásra október és november között van, hiszen a szervezetnek körülbelül két hétre van szüksége a védettség kialakulásához.

Ingyenesen kérhetik az influenza elleni védőoltást:

  • Egészségügyi dolgozók
    – Akik betegekkel, idősekkel, vagy fertőzésveszélyes környezetben dolgoznak.
  • Várandós nők és a kisgyermeküket szoptató édesanyák
    – Az oltás nemcsak az anyát, hanem a magzatot és a csecsemőt is védi az influenzától.
  • 65 év felettiek
    – Az időseknél az influenza gyakran súlyos szövődményekkel járhat, ezért kiemelten ajánlott a védőoltás.
  • Krónikus betegek
    – Szív- és érrendszeri, légzőszervi, anyagcsere- vagy vesebetegségben szenvedők, illetve legyengült immunrendszerűek.
  • Szociális és köznevelési intézmények dolgozói
    – Idősek otthonában, óvodákban, iskolákban dolgozók, akik napi kapcsolatban vannak veszélyeztetett csoportokkal.
  • 6 hónapos és 3 éves kor közötti kisgyermekek (csak orvosi javaslatra)
    – Ők még nem tudják megfelelően leküzdeni a fertőzést, ezért külön védelmet igényelnek.

Egyetlen oltás is elég ahhoz, hogy a tél ne a láz és a tüsszögés időszaka legyen

Aki nem tartozik a térítésmentes körbe, az is olcsón, akár pár ezer forintért beoltathatja magát patikákban vagy oltópontokon. Az influenza elleni védekezés nemcsak egyéni döntés – közösségi felelősség is: ha minél többen élnek a lehetőséggel, annál kevesebb eséllyel alakul ki komoly járvány a téli hónapokban.

 

