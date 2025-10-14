október 14., kedd

Inkognitó módban láthatatlannak hitted magad? Most kiderül a csúf igazság

A legtöbben biztonságban érzik magukat, ha megnyitják a privát böngészést. Az inkognitó mód azonban csak bizonyos dolgokat rejt el, így aki teljes láthatatlanságban szeretne netezni, annak csalódnia kell. Sokan félreértik a funkciót, és emiatt könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhetnek. Erről beszélgettünk egy IT-szakértővel.

Sabjanics-Somlai Petra

Ki ne kattintott volna már a „privát böngészés” gombra, abban a hitben, hogy mostantól láthatatlan szellem módjára járhat a neten? Legyen szó titkos randiszervezésről, meglepetés vásárlásról vagy felnőtt tartalmakról, sokan azt hiszik, hogy az inkognitó mód eltüntet minden nyomot. A valóság azonban kijózanító: hiába csukjuk be a titkos ablakot, a digitális lábnyomunk nagy része továbbra is megmarad, csak épp nem ott, ahol először keresnénk.

Inkognitó mód használata
Az inkognitó mód sokat ígér, de kevesebbet teljesít - a láthatatlanság csak illúzió
Forrás: hwsw.hu

Inkognitó mód és a nagy tévedés

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy azt hisszük: a privát böngészés teljes anonimitást ad. Ez sajnos nem igaz. Bár a számítógépünk nem tárolja az előzményeket, az internetszolgáltatónk és a meglátogatott oldalak továbbra is pontosan tudják, merre jártunk. A Digipedia szakértői szerint sokan épp emiatt használják rosszul a funkciót.

5 tipp, amit jó, ha tudsz az inkognitó módról

  • Nem menti el a böngészési előzményeidet, de a netes forgalmad látható.
  • Az internetszolgáltató és a weboldalak továbbra is tudják, merre jártál.
  • Munkahelyi gépen a rendszergazda ugyanúgy látja az aktivitásod.
  • Bejelentkezés után a Google és a Facebook ugyanúgy gyűjti az adatokat.
  • Ha valódi anonimitás kell, VPN vagy Tor böngésző lehet a megoldás.

Adathalász csapdák inkognitó módban isvannak

Sokan abban a hitben kattintanak a privát böngészésre, hogy ezzel minden online veszélytől megóvják magukat. Az igazság azonban ennél sokkal kellemetlenebb: az adathalász támadások ugyanúgy utolérhetnek minket, akár inkognitó módban vagyunk, akár nem. A csalók rafinált módszerekkel dolgoznak: hamis banki oldalakkal, nyereményjátékokat ígérő e-mailekkel vagy megtévesztő linkekkel próbálják megszerezni a személyes adatainkat. Ha egyszer megadjuk a jelszavainkat vagy a bankkártya-információinkat, a titkos ablak sem ment meg bennünket: az adatok pillanatok alatt rossz kezekbe kerülhetnek. Éppen ezért fontos, hogy gyanús leveleket ne nyissunk meg, mindig ellenőrizzük a webcímeket, és kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást, mert valódi védelmet csak ezek nyújtanak.

Mit mond a szakértő?

Nem elég csak az inkognitó ablakra hagyatkozni. Érdemes a böngésző adatvédelmi beállításait is átnézni. A Firefox például lehetőséget ad arra, hogy blokkoljuk a webhelykövetőket és a közösségi média követőket, csak biztonságos (HTTPS) oldalakat engedjünk megnyitni, vagy éppen automatikusan kiszűrjük a közösség által jelentett hamisított webhelyeket. Ezek a funkciók valódi plusz védelmet adhatnak a felhasználóknak

nyilatkozta lapunknak Oravecz Tibor IT biztonsági mérnök.

Titkos ablak, nyitott szemek: az inkognitó mód nem rejti el, amit gondolsz
Forrás: Illusztráció / Pexels

Az inkognitó ablak nagy leleplezése

Az inkognitó mód jó szolgálatot tehet, ha nem akarjuk, hogy a családtagjaink vagy a kollégáink belenézzenek az előzményeinkbe. Aki azt hiszi, hogy ezzel minden nyoma eltűnik a netről, az nagyot téved. A szolgáltató, a rendszergazda vagy akár maga a Google is könnyedén követheti a lépéseinket. A varázslat tehát nem működik: az inkognitó ablak nem Harry Potter láthatatlanná tévő köpenye, hanem csak egy vékony függöny. Aki erre rosszul alapoz, az könnyen lebukhat, épp a legrosszabb pillanatban.

 

