1 órája
Inkognitó módban láthatatlannak hitted magad? Most kiderül a csúf igazság
A legtöbben biztonságban érzik magukat, ha megnyitják a privát böngészést. Az inkognitó mód azonban csak bizonyos dolgokat rejt el, így aki teljes láthatatlanságban szeretne netezni, annak csalódnia kell. Sokan félreértik a funkciót, és emiatt könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhetnek. Erről beszélgettünk egy IT-szakértővel.
Ki ne kattintott volna már a „privát böngészés” gombra, abban a hitben, hogy mostantól láthatatlan szellem módjára járhat a neten? Legyen szó titkos randiszervezésről, meglepetés vásárlásról vagy felnőtt tartalmakról, sokan azt hiszik, hogy az inkognitó mód eltüntet minden nyomot. A valóság azonban kijózanító: hiába csukjuk be a titkos ablakot, a digitális lábnyomunk nagy része továbbra is megmarad, csak épp nem ott, ahol először keresnénk.
Inkognitó mód és a nagy tévedés
A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy azt hisszük: a privát böngészés teljes anonimitást ad. Ez sajnos nem igaz. Bár a számítógépünk nem tárolja az előzményeket, az internetszolgáltatónk és a meglátogatott oldalak továbbra is pontosan tudják, merre jártunk. A Digipedia szakértői szerint sokan épp emiatt használják rosszul a funkciót.
5 tipp, amit jó, ha tudsz az inkognitó módról
- Nem menti el a böngészési előzményeidet, de a netes forgalmad látható.
- Az internetszolgáltató és a weboldalak továbbra is tudják, merre jártál.
- Munkahelyi gépen a rendszergazda ugyanúgy látja az aktivitásod.
- Bejelentkezés után a Google és a Facebook ugyanúgy gyűjti az adatokat.
- Ha valódi anonimitás kell, VPN vagy Tor böngésző lehet a megoldás.
Adathalász csapdák inkognitó módban isvannak
Sokan abban a hitben kattintanak a privát böngészésre, hogy ezzel minden online veszélytől megóvják magukat. Az igazság azonban ennél sokkal kellemetlenebb: az adathalász támadások ugyanúgy utolérhetnek minket, akár inkognitó módban vagyunk, akár nem. A csalók rafinált módszerekkel dolgoznak: hamis banki oldalakkal, nyereményjátékokat ígérő e-mailekkel vagy megtévesztő linkekkel próbálják megszerezni a személyes adatainkat. Ha egyszer megadjuk a jelszavainkat vagy a bankkártya-információinkat, a titkos ablak sem ment meg bennünket: az adatok pillanatok alatt rossz kezekbe kerülhetnek. Éppen ezért fontos, hogy gyanús leveleket ne nyissunk meg, mindig ellenőrizzük a webcímeket, és kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást, mert valódi védelmet csak ezek nyújtanak.
Mit mond a szakértő?
Nem elég csak az inkognitó ablakra hagyatkozni. Érdemes a böngésző adatvédelmi beállításait is átnézni. A Firefox például lehetőséget ad arra, hogy blokkoljuk a webhelykövetőket és a közösségi média követőket, csak biztonságos (HTTPS) oldalakat engedjünk megnyitni, vagy éppen automatikusan kiszűrjük a közösség által jelentett hamisított webhelyeket. Ezek a funkciók valódi plusz védelmet adhatnak a felhasználóknak
– nyilatkozta lapunknak Oravecz Tibor IT biztonsági mérnök.
Az inkognitó ablak nagy leleplezése
Az inkognitó mód jó szolgálatot tehet, ha nem akarjuk, hogy a családtagjaink vagy a kollégáink belenézzenek az előzményeinkbe. Aki azt hiszi, hogy ezzel minden nyoma eltűnik a netről, az nagyot téved. A szolgáltató, a rendszergazda vagy akár maga a Google is könnyedén követheti a lépéseinket. A varázslat tehát nem működik: az inkognitó ablak nem Harry Potter láthatatlanná tévő köpenye, hanem csak egy vékony függöny. Aki erre rosszul alapoz, az könnyen lebukhat, épp a legrosszabb pillanatban.