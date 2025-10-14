Inkognitó módban láthatatlannak hitted magad? Most kiderül a csúf igazság

Ki ne kattintott volna már a „privát böngészés” gombra, abban a hitben, hogy mostantól láthatatlan szellem módjára járhat a neten? Legyen szó titkos randiszervezésről, meglepetés vásárlásról vagy felnőtt tartalmakról, sokan azt hiszik, hogy az inkognitó mód eltüntet minden nyomot. A valóság azonban kijózanító: hiába csukjuk be a titkos ablakot, a digitális lábnyomunk nagy része továbbra is megmarad, csak épp nem ott, ahol először keresnénk.

Az inkognitó mód sokat ígér, de kevesebbet teljesít - a láthatatlanság csak illúzió

Forrás: hwsw.hu

Inkognitó mód és a nagy tévedés

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy azt hisszük: a privát böngészés teljes anonimitást ad. Ez sajnos nem igaz. Bár a számítógépünk nem tárolja az előzményeket, az internetszolgáltatónk és a meglátogatott oldalak továbbra is pontosan tudják, merre jártunk. A Digipedia szakértői szerint sokan épp emiatt használják rosszul a funkciót.

5 tipp, amit jó, ha tudsz az inkognitó módról Nem menti el a böngészési előzményeidet, de a netes forgalmad látható.

Az internetszolgáltató és a weboldalak továbbra is tudják, merre jártál.

Munkahelyi gépen a rendszergazda ugyanúgy látja az aktivitásod.

Bejelentkezés után a Google és a Facebook ugyanúgy gyűjti az adatokat.

Ha valódi anonimitás kell, VPN vagy Tor böngésző lehet a megoldás.

Adathalász csapdák inkognitó módban isvannak

Sokan abban a hitben kattintanak a privát böngészésre, hogy ezzel minden online veszélytől megóvják magukat. Az igazság azonban ennél sokkal kellemetlenebb: az adathalász támadások ugyanúgy utolérhetnek minket, akár inkognitó módban vagyunk, akár nem. A csalók rafinált módszerekkel dolgoznak: hamis banki oldalakkal, nyereményjátékokat ígérő e-mailekkel vagy megtévesztő linkekkel próbálják megszerezni a személyes adatainkat. Ha egyszer megadjuk a jelszavainkat vagy a bankkártya-információinkat, a titkos ablak sem ment meg bennünket: az adatok pillanatok alatt rossz kezekbe kerülhetnek. Éppen ezért fontos, hogy gyanús leveleket ne nyissunk meg, mindig ellenőrizzük a webcímeket, és kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást, mert valódi védelmet csak ezek nyújtanak.