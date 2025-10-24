Figyelem! Megszűnik a Messenger, mutatjuk, mit kell tenned

Év végére várható a Messenger megszűnése, 2025. december 15-től nem lehet belépni az asztali alkalmazásba. Aggodalomra nincs ok, a Meta webes felülete ugyanis továbbra is elérhető lesz a böngészőkből. Az évvégi átállás előtt azonban van néhány fontos lépés, amit minden Messenger-felhasználónak érdemes megtennie.

Sokan meglepődhettek a Messenger megszűnésén, de van egy trükk, amivel kicselezhető az adatvesztés

Mi a teendő a Messenger megszűnése előtt?

Összeszedtük a lépéseket, mit kell tenni az alkalmazásban tárolt adatok megmentéséhez. Mutatunk egy funkciót, amellyel a beszélgetések biztonsági másolata megmarad, még az app automatikus törlése után is.

Először is ellenőrizd a Messenger-alkalmazást a Windows vagy Mac-es számítógépeden. Ha natív (nem webes) felületen használod, akkor külön ikonként, önálló programként fut.

Adatok mentése – Messenger-lépések:

Nyisd meg a Messenger alkalmazást. Lépj a Beállításokba. Ezen belül az Adatvédelem menüpontra kattints. Válaszd a Végpontok közti titkosítású csevegések lehetőséget. Klikkelj a Biztonságos tárhely menüpontra. Itt választhatsz biztonsági mentési módot, például PIN-kódos védelem vagy felhőalapú mentés között. Ha a PIN-kódos védelmet választod, add meg a saját, legalább 6 számjegyű PIN-kódodat.

PIN-kód jelentősége: a beszélgetéseid titkosítva kerülnek mentésre, és csak ezzel a Messenger PIN-kóddal lehet majd visszaállítani őket új eszközön.

Megszűnt a Windows 10 frissítése

A napokban azzal is szembesülnie kellett a techvilág követőinek, hogy Microsoft többé már nem ad ki biztonsági frissítést a Windows 10 operációs rendszerre. Hazánkban is több millió ember részesíti előnyben ezt a rendszert. Ez a változás azért fontos, mert így azok a felhasználók, akik továbbra is használni szeretnék a Windows 10-et pc-n, védtelenebbé válnak a kibertámadások és az adatlopások ellen. Ha azok közé tartozol, akik mégis a Windows 10 mellett maradnának, fontos, hogy mielőbb cselekedj