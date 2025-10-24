október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utolsó lehetőség

44 perce

Figyelem! Megszűnik a Messenger, mutatjuk, mit kell tenned

Címkék#alkalmazás#Messenger#Windows 10#pc#Meta

A Windows 10 frissítések leállítása után újabb szomorú hír érte a techvilágot. A Messenger megszűnéséhez is van néhány hasznos tippünk, hogy még időben megmenthesd az adataidat.

Mák Lilla

Év végére várható a Messenger megszűnése, 2025. december 15-től nem lehet belépni az asztali alkalmazásba. Aggodalomra nincs ok, a Meta webes felülete ugyanis továbbra is elérhető lesz a böngészőkből. Az évvégi átállás előtt azonban van néhány fontos lépés, amit minden Messenger-felhasználónak érdemes megtennie.

Messenger megszűnés: trükk, lépések az adatmentéshez
Sokan meglepődhettek a Messenger megszűnésén, de van egy trükk, amivel kicselezhető az adatvesztés
Forrás: pexels.com/Illusztráció 

Mi a teendő a Messenger megszűnése előtt?

Összeszedtük a lépéseket, mit kell tenni az alkalmazásban tárolt adatok megmentéséhez. Mutatunk egy funkciót, amellyel a beszélgetések biztonsági másolata megmarad, még az app automatikus törlése után is. 

Először is ellenőrizd a Messenger-alkalmazást a Windows vagy Mac-es számítógépeden. 

Ha natív (nem webes) felületen használod, akkor külön ikonként, önálló programként fut.

Adatok mentése – Messenger-lépések:

  1. Nyisd meg a Messenger alkalmazást.
  2. Lépj a Beállításokba.
  3. Ezen belül az Adatvédelem menüpontra kattints.
  4. Válaszd a Végpontok közti titkosítású csevegések lehetőséget.
  5. Klikkelj a Biztonságos tárhely menüpontra.
  6. Itt választhatsz biztonsági mentési módot, például PIN-kódos védelem vagy felhőalapú mentés között.
  7. Ha a PIN-kódos védelmet választod, add meg a saját, legalább 6 számjegyű PIN-kódodat.

PIN-kód jelentősége: a beszélgetéseid titkosítva kerülnek mentésre, és csak ezzel a Messenger PIN-kóddal lehet majd visszaállítani őket új eszközön.

Messenger megszűnés: trükk, lépések az adatmentéshez
A Windows 10 frissítések leállítása után is van megoldás a kockázatok csökkentésére
Forrás: pexels.com/Illusztráció 

Megszűnt a Windows 10 frissítése

A napokban azzal is szembesülnie kellett a techvilág követőinek, hogy Microsoft többé már nem ad ki biztonsági frissítést a Windows 10 operációs rendszerre. Hazánkban is több millió ember részesíti előnyben ezt a rendszert. Ez a változás azért fontos, mert így azok a felhasználók, akik továbbra is használni szeretnék a Windows 10-et pc-n, védtelenebbé válnak a kibertámadások és az adatlopások ellen. Ha azok közé tartozol, akik mégis a Windows 10 mellett maradnának, fontos, hogy mielőbb cselekedj

Teendőid az átállás után:

  • Frissíts Windows 11-re.
  • Ellenőrizd a géped kompatibilitását.
  • Készíts biztonsági mentést.
  • Ha nem frissítesz, csak offline feladatokra használd a géped.
  • Ha a géped nem alkalmas Windows 11-re, fontold meg új számítógép vásárlását vagy alternatív rendszer (például a Linux) használatát.
  • Óvakodj a nem hivatalos kerülőmegoldásoktól, mert ezek bizonytalan működést és frissítési hibákat okozhatnak.

Ellenőrizd a kompatibilitást és ismerkedj meg az új rendszerrel, mielőtt végleg váltasz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu