Figyelem! Megszűnik a Messenger, mutatjuk, mit kell tenned
A Windows 10 frissítések leállítása után újabb szomorú hír érte a techvilágot. A Messenger megszűnéséhez is van néhány hasznos tippünk, hogy még időben megmenthesd az adataidat.
Év végére várható a Messenger megszűnése, 2025. december 15-től nem lehet belépni az asztali alkalmazásba. Aggodalomra nincs ok, a Meta webes felülete ugyanis továbbra is elérhető lesz a böngészőkből. Az évvégi átállás előtt azonban van néhány fontos lépés, amit minden Messenger-felhasználónak érdemes megtennie.
Mi a teendő a Messenger megszűnése előtt?
Összeszedtük a lépéseket, mit kell tenni az alkalmazásban tárolt adatok megmentéséhez. Mutatunk egy funkciót, amellyel a beszélgetések biztonsági másolata megmarad, még az app automatikus törlése után is.
Először is ellenőrizd a Messenger-alkalmazást a Windows vagy Mac-es számítógépeden.
Ha natív (nem webes) felületen használod, akkor külön ikonként, önálló programként fut.
Adatok mentése – Messenger-lépések:
- Nyisd meg a Messenger alkalmazást.
- Lépj a Beállításokba.
- Ezen belül az Adatvédelem menüpontra kattints.
- Válaszd a Végpontok közti titkosítású csevegések lehetőséget.
- Klikkelj a Biztonságos tárhely menüpontra.
- Itt választhatsz biztonsági mentési módot, például PIN-kódos védelem vagy felhőalapú mentés között.
- Ha a PIN-kódos védelmet választod, add meg a saját, legalább 6 számjegyű PIN-kódodat.
PIN-kód jelentősége: a beszélgetéseid titkosítva kerülnek mentésre, és csak ezzel a Messenger PIN-kóddal lehet majd visszaállítani őket új eszközön.
Megszűnt a Windows 10 frissítése
A napokban azzal is szembesülnie kellett a techvilág követőinek, hogy Microsoft többé már nem ad ki biztonsági frissítést a Windows 10 operációs rendszerre. Hazánkban is több millió ember részesíti előnyben ezt a rendszert. Ez a változás azért fontos, mert így azok a felhasználók, akik továbbra is használni szeretnék a Windows 10-et pc-n, védtelenebbé válnak a kibertámadások és az adatlopások ellen. Ha azok közé tartozol, akik mégis a Windows 10 mellett maradnának, fontos, hogy mielőbb cselekedj
Ketyeg az óra: Hamarosan véget ér a Windows 10 támogatása – Mit tehetsz most?
Teendőid az átállás után:
- Frissíts Windows 11-re.
- Ellenőrizd a géped kompatibilitását.
- Készíts biztonsági mentést.
- Ha nem frissítesz, csak offline feladatokra használd a géped.
- Ha a géped nem alkalmas Windows 11-re, fontold meg új számítógép vásárlását vagy alternatív rendszer (például a Linux) használatát.
- Óvakodj a nem hivatalos kerülőmegoldásoktól, mert ezek bizonytalan működést és frissítési hibákat okozhatnak.
Ellenőrizd a kompatibilitást és ismerkedj meg az új rendszerrel, mielőtt végleg váltasz.