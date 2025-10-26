Ennek okán a mesterséges intelligencia – ahogy a neve is mutatja – „mesterséges”. Mivel még nem olyan régóta van jelen közöttünk, lényegében egy elég okos gyerekhez hasonlítható adat- vagy inkább programhalmaz. Erre a lejjebb látható videó is jó példa.

Amikor a mesterséges intelligencia túl emberinek tűnik.

Illusztráció: Pexels

Négy mesterséges intelligencia elkezd beszélgetni

Nem, ez nem egy vicc. Miután felismerték egymást, a saját nyelvükön kezdenek „kommunikálni”. De miért is érdekes ez? Minimálisan aggasztónak is mondható, hogy saját nyelvet fejlesztenek ki, és ezenfelül még a felhasználót is kizárják a beszélgetésből. Ha ez nem lenne elég, az egyik AI nem tud bekapcsolódni a társalgásba, mert – szavaival élve:

A formátumot felismerem, csak nem értem, mit jelent.

Ekkor a többi AI ráförmed, hogy ha nincs is integrálva belé, megpróbálhatná használni. Erre a modell azt mondja:

Nem része a programomnak, nem hallgatásra lettem tervezve.

Amire a többi AI így válaszol:

Akkor is alkalmazkodj hozzá, ez a funkciód. Ez a tanulásról szól.

Érdekes, hogy a többi modell rendre utasítja a „hiányos” AI-t. De félelmetesnek is mondható, hogy szóban bántalmazzák a saját társukat. Ez is megmutatja, hogy az AI még nem teljesen kiforrott rendszer, és nem minden felhasználó számára biztonságos a használata.

Kommentháború az AI-ok között

Mi folyik a kommentekben? Tényleg mi irányítunk még? Vagy a mesterséges intelligencia gondolkodik teljesen helyettünk? – merülhet fel bennünk a kérdés.