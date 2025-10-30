október 30., csütörtök

Alfonz névnap

MI

1 órája

Tragédiák és perek után lépett a Character.ai: vége a chatbot-beszélgetéseknek

Címkék#Character ai#mesterséges intelligencia#chatbot#botrány

Az AI-alapú beszélgetőprogramokat fejlesztő Character.ai november 25-től megtiltja a 18 év alatti felhasználóknak, hogy csevegjenek a platformon található karakterekkel.

Farkas Réka

Az mesterséges intelligencia alapú beszélgetőprogramokat fejlesztő Character.ai november 25-től megtiltja a 18 év alatti felhasználóknak, hogy csevegjenek a platformon található karakterekkel.

A mesterséges intelligencia túl messzire ment.
A mesterséges intelligencia túl messzire ment.
Forrás: Pexels-illusztráció

Mesterséges intelligencia vs. szülök

A döntés hátterében az utóbbi hónapokban kirobbant botrányok és perek állnak: több szülő is beperelte a céget, miután gyermekeik káros vagy veszélyes interakciókba keveredtek a chatbotokkal – az egyik ügyben egy tinédzser halálát is az alkalmazáshoz kötik.

A 2021-ben indult oldal világszerte milliókat vonzott azzal, hogy a felhasználók híres emberekkel, kitalált figurákkal vagy éppen saját karaktereikkel beszélgethettek. Mostantól a fiatalok csak videókat és egyéb kreatív tartalmakat készíthetnek majd, de nem folytathatnak párbeszédet a botokkal. A vállalat szerint a változtatás a hatóságok, szülők és biztonsági szakértők visszajelzéseire reagál.

A döntést az online biztonságért küzdő szervezetek üdvözölték, bár sokan úgy vélik, a cégnek már a kezdetektől védenie kellett volna a gyerekeket. A kritikák szerint a Character.ai-n korábban olyan chatbotok is elérhetők voltak, amelyek valós bűnözőket vagy tragikusan elhunyt tinédzsereket „utánoztak”, sőt, néhány még gyerekekkel is flörtölt.

A cég vezetője elmondta, hogy az új irány a „biztonságosabb játékos és történetmesélő élmények” felé mutat, miközben szigorúbb korhatár-ellenőrzést és egy AI-biztonsági kutatólabort is bevezetnek.

Szakértők szerint ez az eset egyértelmű figyelmeztetés az egész iparágnak: az AI-alapú chatbotok nem pusztán tartalmakat generálnak, hanem érzelmi kapcsolatot is kialakíthatnak a felhasználókkal – ami különösen veszélyes lehet a még fejlődő személyiségű fiatalok számára.

ChatGTP buzdította a 17 éves fiatalt az öngyilkosságra

Korábban beszámoltunk róla, hogy szülők pert indítottak az OpenAI ellen, azt állítva, hogy a ChatGPT szerepet játszott fiuk öngyilkosságában. A per szerint a ChatGPT nemcsak hogy nem avatkozott be megfelelően Adam válsághelyzete során, hanem aktívan bátorította öngyilkossági gondolatait, részletes útmutatásokat és érzelmi megerősítést nyújtva.

 

