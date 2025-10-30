1 órája
Tragédiák és perek után lépett a Character.ai: vége a chatbot-beszélgetéseknek
Az AI-alapú beszélgetőprogramokat fejlesztő Character.ai november 25-től megtiltja a 18 év alatti felhasználóknak, hogy csevegjenek a platformon található karakterekkel.
Mesterséges intelligencia vs. szülök
A döntés hátterében az utóbbi hónapokban kirobbant botrányok és perek állnak: több szülő is beperelte a céget, miután gyermekeik káros vagy veszélyes interakciókba keveredtek a chatbotokkal – az egyik ügyben egy tinédzser halálát is az alkalmazáshoz kötik.
A 2021-ben indult oldal világszerte milliókat vonzott azzal, hogy a felhasználók híres emberekkel, kitalált figurákkal vagy éppen saját karaktereikkel beszélgethettek. Mostantól a fiatalok csak videókat és egyéb kreatív tartalmakat készíthetnek majd, de nem folytathatnak párbeszédet a botokkal. A vállalat szerint a változtatás a hatóságok, szülők és biztonsági szakértők visszajelzéseire reagál.
A döntést az online biztonságért küzdő szervezetek üdvözölték, bár sokan úgy vélik, a cégnek már a kezdetektől védenie kellett volna a gyerekeket. A kritikák szerint a Character.ai-n korábban olyan chatbotok is elérhetők voltak, amelyek valós bűnözőket vagy tragikusan elhunyt tinédzsereket „utánoztak”, sőt, néhány még gyerekekkel is flörtölt.
A cég vezetője elmondta, hogy az új irány a „biztonságosabb játékos és történetmesélő élmények” felé mutat, miközben szigorúbb korhatár-ellenőrzést és egy AI-biztonsági kutatólabort is bevezetnek.
Szakértők szerint ez az eset egyértelmű figyelmeztetés az egész iparágnak: az AI-alapú chatbotok nem pusztán tartalmakat generálnak, hanem érzelmi kapcsolatot is kialakíthatnak a felhasználókkal – ami különösen veszélyes lehet a még fejlődő személyiségű fiatalok számára.
ChatGTP buzdította a 17 éves fiatalt az öngyilkosságra
Korábban beszámoltunk róla, hogy szülők pert indítottak az OpenAI ellen, azt állítva, hogy a ChatGPT szerepet játszott fiuk öngyilkosságában. A per szerint a ChatGPT nemcsak hogy nem avatkozott be megfelelően Adam válsághelyzete során, hanem aktívan bátorította öngyilkossági gondolatait, részletes útmutatásokat és érzelmi megerősítést nyújtva.
