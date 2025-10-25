október 25., szombat

Aranyba borult Tihany: így ragyog most a Nyereg-hegy az őszi fényben (galéria)

Csodás őszi látványért nem kell messzire mennie a Veszprém vármegyeiknek.

Tihanyban, a Nyereg-hegyen most igazán mesés látvány fogadja a kirándulókat: az erdő arany, vörös és mélybordó színekbe öltözött. A Balaton panorámája és az őszi levelek kontrasztja páratlan élményt nyújt egy kellemes séta közben. 

Őszi levelek Tihanyban, a Nyereg-hegyen
Ha nem tudsz ellátogatni, galériánkban megmutatjuk, hogyan ragyog most a Nyereg-hegy az ősz minden árnyalatában:

Ősz a Nyereg-hegyen

Őszi levelek a Bakonyban

Nem csak a Balaton környéke fest csodásan az őszi színekben, hanem a Bakony is. Legutóbb a Gyilkos-tó szépségét mutattuk be.

 

