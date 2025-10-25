Túraajánló
Aranyba borult Tihany: így ragyog most a Nyereg-hegy az őszi fényben (galéria)
Csodás őszi látványért nem kell messzire mennie a Veszprém vármegyeiknek.
Tihanyban, a Nyereg-hegyen most igazán mesés látvány fogadja a kirándulókat: az erdő arany, vörös és mélybordó színekbe öltözött. A Balaton panorámája és az őszi levelek kontrasztja páratlan élményt nyújt egy kellemes séta közben.
Ha nem tudsz ellátogatni, galériánkban megmutatjuk, hogyan ragyog most a Nyereg-hegy az ősz minden árnyalatában:
Ősz a Nyereg-hegyen
Őszi levelek a Bakonyban
Nem csak a Balaton környéke fest csodásan az őszi színekben, hanem a Bakony is. Legutóbb a Gyilkos-tó szépségét mutattuk be.
