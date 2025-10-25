Aranyba borult Tihany: így ragyog most a Nyereg-hegy az őszi fényben (galéria)

Tihanyban, a Nyereg-hegyen most igazán mesés látvány fogadja a kirándulókat: az erdő arany, vörös és mélybordó színekbe öltözött. A Balaton panorámája és az őszi levelek kontrasztja páratlan élményt nyújt egy kellemes séta közben.

Őszi levelek Tihanyban, a Nyereg-hegyen

Fotó: veol.hu

Ha nem tudsz ellátogatni, galériánkban megmutatjuk, hogyan ragyog most a Nyereg-hegy az ősz minden árnyalatában: