Újra divat lett a szellemvadászat a neten – Miért kattannak rá ennyien?

A hazai netes paranormális tartalmak népszerűsége folyamatosan nő: egyre többen nézik és vitatják a szellemkutató műsorokat. Több szellemvadászoknak kikiáltott YouTube-csatorna is az utóbbi években különösen sok nézettségre tett szert.

Balogh Rebeka

Az online térben újra felkapott a paranormális videók iránti érdeklődés – a digitális közösségekben egyre többen fordulnak elhagyatott épületekhez és sötét helyszínekhez, hogy nyomokat keressenek a kísértetek után.

A paranormális videók izgalma a sötét helyszínekben és az amatőr kameraállásokban rejlik, miközben a közösségi interakció is fontos szerepet kap. Forrás: pexes.hu
Paranormális videók: a digitális kísértetvadászat új hulláma

A 2000-es évek elején a kísértetvadászat televíziós műsorokban jelent meg, ma azonban a YouTube és a TikTok biztosítja a legszélesebb elérést. A rövid, látványos videók – árnyékmozgások, suttogások, hőkamera – egyszerre keltik fel a kíváncsiságot és a félelmet.

A trendet növeli, hogy a közösségi média interaktív részvételt kínál: kommentek, elméletek és a Phasmophobia játék révén a felhasználók aktív szereplőkké válhatnak.

A jelenség 2025-ben azért tért vissza nagy erővel, mert a vizuális tartalom, a nosztalgia és a közösségi élmény kombinációja különösen vonzó. Azonban a látvány és a hitelesség közötti különbség óvatosságra int: a felvételeket kritikusan kell értelmezni és nem szabad automatikusan mindent elhinni.

 

