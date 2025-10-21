2 órája
Újra divat lett a szellemvadászat a neten – Miért kattannak rá ennyien?
A hazai netes paranormális tartalmak népszerűsége folyamatosan nő: egyre többen nézik és vitatják a szellemkutató műsorokat. Több szellemvadászoknak kikiáltott YouTube-csatorna is az utóbbi években különösen sok nézettségre tett szert.
Az online térben újra felkapott a paranormális videók iránti érdeklődés – a digitális közösségekben egyre többen fordulnak elhagyatott épületekhez és sötét helyszínekhez, hogy nyomokat keressenek a kísértetek után.
Paranormális videók: a digitális kísértetvadászat új hulláma
A 2000-es évek elején a kísértetvadászat televíziós műsorokban jelent meg, ma azonban a YouTube és a TikTok biztosítja a legszélesebb elérést. A rövid, látványos videók – árnyékmozgások, suttogások, hőkamera – egyszerre keltik fel a kíváncsiságot és a félelmet.
A trendet növeli, hogy a közösségi média interaktív részvételt kínál: kommentek, elméletek és a Phasmophobia játék révén a felhasználók aktív szereplőkké válhatnak.
A jelenség 2025-ben azért tért vissza nagy erővel, mert a vizuális tartalom, a nosztalgia és a közösségi élmény kombinációja különösen vonzó. Azonban a látvány és a hitelesség közötti különbség óvatosságra int: a felvételeket kritikusan kell értelmezni és nem szabad automatikusan mindent elhinni.
