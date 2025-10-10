október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Túrázás

2 órája

Retró hangulatú kocsmatúra a Bakonyban

Címkék#Cuha#italbolt#kocsmatúra#Pánikszoba#teljesítménytúra#kocsma#túrázás#Porva-Csesznek#bakony#vasútállomás

Hétvégi kirándulásnak remek és őszi teljesítménytúrára jellemző kihívásnak is megfelel a bakonyi kocsmatúra. Retró hangulatú büféket fedezhetünk fel a Magas-Bakony egyik legszebb részén, a Cuha völgyében. Nem muszáj sört kérni a büfékben, Bambit vagy hasonlót is rendelhetünk, s nem is kötelező a fogyasztás. A természet szépsége és a retró stílusú múltidézés garantált.

Rimányi Zita

Barangolás a Bakonyban, avagy ismerd meg a Bakony kocsmáit, büféit! – ezzel a címmel hirdették meg a bakonyi kocsmatúra távjait. Eredetileg tavaszra tervezték ezt a rendezvényt, de akkor elmaradt, most pótolják a különleges túrázási lehetőséget ígérő, retró hangulatú programot.

Kihagyhatatlan a bakonyi Bermuda-háromszög a világ vége után kettővel, azaz a retró hangulatú Porva-Csesznek vasútállomás. A Bakony híresen mesés kirándulóhelyeit lehet innen indulva bejárni.
Kihagyhatatlan a bakonyi Bermuda-háromszög a világ vége után kettővel, azaz a retró hangulatú Porva-Csesznek vasútállomás. A Bakony híresen mesés kirándulóhelyeit lehet innen indulva bejárni.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Cuha völgye az egyik legszebb része a Magas-Bakonynak, ezt járhatjuk be a kocsmatúra során, emellett retró stílusú, hangulatú büféket fedezhetünk fel magunknak. Egy kis időutazás ilyen formában, vendéglátóhelyek révén is megengedett és tulajdonképpen ez is egy őszi teljesítménytúra.

Retró hangulatú kocsmatúra

A kocsmatúra napja november 29., szombat lesz.  

  • A rövidebb táv 16 kilométeres, a Vinye büfétől indul, érinti a fenyőfői italboltot, a porvai büfét és Porva-Csesznek vasútállomás retróbüféjét
  • A hosszú táv 24 kilométeres, és az említett vendéglátóipari egységek után még elvezet a zirci Hatos sörözőbe.

Előzetes regisztráció szükséges. A túra szervezője Trexler Máté, a Porva-Csesznek vasútállomás retrófüféjének vezetője.

A Bakony egyik híresen mesés kirándulóhelye

Hétvégi kirándulások kedvelt célpontja egyébként is Porva-Csesznek környéke, itt a vasútállomás még egy régi óvóhelyet, pánikszobát is rejt. Erről korábban részletesen írtunk.

Kihagyhatatlan a bakonyi Bermuda-háromszög a világ vége után kettővel, azaz a Porva-Csesznek vasútállomás, erről még podcastet is készítettünk.

Se telefonos térerő, se netelérés nincs a bakonyi erdő mélyén, a világ vége után kettővel. Ám egy régi óvóhely és egy külön pánikszoba a forgalmistának még mindig megtalálható a hétvégi kirándulások kedvenc célpontján. Elmondtuk már, ma mire használják. Azt eláruljuk, hogy a sörnek és a jégkrémnek is lehet köze hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu