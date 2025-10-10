2 órája
Retró hangulatú kocsmatúra a Bakonyban
Hétvégi kirándulásnak remek és őszi teljesítménytúrára jellemző kihívásnak is megfelel a bakonyi kocsmatúra. Retró hangulatú büféket fedezhetünk fel a Magas-Bakony egyik legszebb részén, a Cuha völgyében. Nem muszáj sört kérni a büfékben, Bambit vagy hasonlót is rendelhetünk, s nem is kötelező a fogyasztás. A természet szépsége és a retró stílusú múltidézés garantált.
Barangolás a Bakonyban, avagy ismerd meg a Bakony kocsmáit, büféit! – ezzel a címmel hirdették meg a bakonyi kocsmatúra távjait. Eredetileg tavaszra tervezték ezt a rendezvényt, de akkor elmaradt, most pótolják a különleges túrázási lehetőséget ígérő, retró hangulatú programot.
A Cuha völgye az egyik legszebb része a Magas-Bakonynak, ezt járhatjuk be a kocsmatúra során, emellett retró stílusú, hangulatú büféket fedezhetünk fel magunknak. Egy kis időutazás ilyen formában, vendéglátóhelyek révén is megengedett és tulajdonképpen ez is egy őszi teljesítménytúra.
Retró hangulatú kocsmatúra
A kocsmatúra napja november 29., szombat lesz.
- A rövidebb táv 16 kilométeres, a Vinye büfétől indul, érinti a fenyőfői italboltot, a porvai büfét és Porva-Csesznek vasútállomás retróbüféjét.
- A hosszú táv 24 kilométeres, és az említett vendéglátóipari egységek után még elvezet a zirci Hatos sörözőbe.
Előzetes regisztráció szükséges. A túra szervezője Trexler Máté, a Porva-Csesznek vasútállomás retrófüféjének vezetője.
A Bakony egyik híresen mesés kirándulóhelye
Hétvégi kirándulások kedvelt célpontja egyébként is Porva-Csesznek környéke, itt a vasútállomás még egy régi óvóhelyet, pánikszobát is rejt. Erről korábban részletesen írtunk.
Kihagyhatatlan a bakonyi Bermuda-háromszög a világ vége után kettővel, azaz a Porva-Csesznek vasútállomás, erről még podcastet is készítettünk.
Se telefonos térerő, se netelérés nincs a bakonyi erdő mélyén, a világ vége után kettővel. Ám egy régi óvóhely és egy külön pánikszoba a forgalmistának még mindig megtalálható a hétvégi kirándulások kedvenc célpontján. Elmondtuk már, ma mire használják. Azt eláruljuk, hogy a sörnek és a jégkrémnek is lehet köze hozzá.
