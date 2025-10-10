Retró hangulatú kocsmatúra a Bakonyban

Barangolás a Bakonyban, avagy ismerd meg a Bakony kocsmáit, büféit! – ezzel a címmel hirdették meg a bakonyi kocsmatúra távjait. Eredetileg tavaszra tervezték ezt a rendezvényt, de akkor elmaradt, most pótolják a különleges túrázási lehetőséget ígérő, retró hangulatú programot.

Kihagyhatatlan a bakonyi Bermuda-háromszög a világ vége után kettővel, azaz a retró hangulatú Porva-Csesznek vasútállomás. A Bakony híresen mesés kirándulóhelyeit lehet innen indulva bejárni.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Cuha völgye az egyik legszebb része a Magas-Bakonynak, ezt járhatjuk be a kocsmatúra során, emellett retró stílusú, hangulatú büféket fedezhetünk fel magunknak. Egy kis időutazás ilyen formában, vendéglátóhelyek révén is megengedett és tulajdonképpen ez is egy őszi teljesítménytúra.

Retró hangulatú kocsmatúra

A kocsmatúra napja november 29., szombat lesz.

A rövidebb táv 16 kilométeres, a Vinye büfétől indul, érinti a fenyőfői italboltot, a porvai büfét és Porva-Csesznek vasútállomás retróbüféjét .

. A hosszú táv 24 kilométeres, és az említett vendéglátóipari egységek után még elvezet a zirci Hatos sörözőbe.

Előzetes regisztráció szükséges. A túra szervezője Trexler Máté, a Porva-Csesznek vasútállomás retrófüféjének vezetője.

A Bakony egyik híresen mesés kirándulóhelye

Hétvégi kirándulások kedvelt célpontja egyébként is Porva-Csesznek környéke, itt a vasútállomás még egy régi óvóhelyet, pánikszobát is rejt. Erről korábban részletesen írtunk.

