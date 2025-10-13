Őszi ízek és régi szokások: a sütőtök nyomában

A falusi portákon termesztett sütőtök, kemencében vagy sparhelten sült illata a hideg hónapok állandó kísérője volt. Sokak számára a narancssárga szeletek nem csupán ételt, hanem gyerekkori emlékeket, meghitt téli estéket és a múlt ízeit idézik fel.

Az ősz legédesebb íze: a sütőtök titkai

A sütőtök az ősz ikonikus része

A sütőtök az őszi és téli hónapok egyik legkedveltebb alapanyaga Magyarországon, amely nemcsak tápláló és olcsó, hanem igazi szezonális élményt is jelentet.

A leghagyományosabb elkészítési módja a sült tök: a kemencében vagy sparhelten megsütött, karamellizálódott szeletek édes, krémes húsa generációk gyerekkori emléke. A hideg estéken a családok együtt fogyasztották, egyszerűen kézzel falatozva.

A sütőtök ugyanakkor nemcsak magában került az asztalra. Régi hagyomány a levesként való felhasználása is: a tejes, kissé édeskés tökleves sok vidéki háztartásban megszokott fogás volt, amelyet ma a modern, fűszeres krémleves változat egészít ki.

A tökből főzelék is készült, kaporral és tejföllel ízesítve, míg az Alföldön és Erdélyben a reszelt, fűszerezett tökkel töltött rétes számított igazi különlegességnek. A tökmagot sem dobták el: megszárítva, pirítva ropogtatták, vagy kenyérbe, süteménybe keverték. A mindmegette.hu-n rengeteg hagyományos és modern receptet találhatnak az őszi hideg napokra.

Tökös - mákos rétes hagyományosan

A sütőtökös-mákos rétes elkészítéséhez a megmosott, kimagozott sütőtököt 200 fokos sütőben fél óráig sütjük, majd hagyjuk kihűlni és lereszeljük. Hozzákeverjük a mákot, a citrom és a narancs reszelt héját, a narancs levét, a sót és a mézet. Egy másik tálban simára keverjük a tejfölt, a kétféle cukrot, a sütőport és az olajat. Egy nedves konyharuhára réteslapot terítünk, megkenjük a tejfölös krémmel, majd újabb lapot teszünk rá, és így négy réteget alakítunk ki. Az egyik hosszabb oldal mentén megszórjuk kevés morzsásra tört keksszel, rákenjük a tökös tölteléket, majd feltekerjük. Ugyanígy készítünk még két rétest, amelyeket tepsibe tesszük, megkenünk olvasztott vajjal, és 180 fokon körülbelül 25 perc alatt aranybarnára sütünk.