1 órája
Piros erdőt ajánlunk túrázáshoz, ezt minden évben látni kell (képgaléria)
Kihagyhatatlan őszi túrát ajánlunk a Bakonyt kedvelőknek. Olvasónk hívta fel rá a figyelmet, aki minden ősszel elmegy a hegységnek erre a részére túrázásai során. Ugyanis azon a helyen, amit most sokaknak megmutat, októberben pirosba öltözik a táj és válogathatunk a bordós árnyalatok látványai közt is.
A hétvégi kirándulás tervezése a Bakonyban csak azért nehéz, mert nem könnyű választani a túrázásra alkalmas örök szép helyek közt. Ráadásul egyet kell értenünk olvasónkkal, Bakos Győzővel, aki úgy véli, vannak helyek, amelyeket minden évszakban érdemes felkeresni. Ősszel pedig kihagyhatatlan célpontnak tartja a sólyi szőlők melletti cserszömörcés területet. Ez egy különleges erdő.
Minden ősszel a piros sokféle árnyalatába öltözik a táj. A fotóim egyhangúnak tűnhetnek, de élőben minden cserje más, nem kell mást tenni, csak gyönyörködni
– írta a piros erdőről olvasónk.
Túrázás ősszel
Azt szintén kihangsúlyozta Bakos Győző, hogy a cserszömörce piros, bordó árnyalatait, őszi kinézetét nem virágoknak, hanem a leveleinek köszönheti. Ez a levél igazi színorgiát biztosít.
Mit érdemes tudni a cserszömörcéről?
- Cserzőnövényként, festőnövényként és gyógynövényként is hasznosítható.
- A magyarországi előfordulásai a legészakibbak közé tartoznak.
- Ismertek százévesnél is idősebb példányai.
- Fás szárú: többnyire nagyobb cserje, ritkábban kis fa.
- Lombja ősszel mély bíborvörösre, ritkán sárgára színeződik.
- Bármelyik kerttípusba sikerrel telepíthető, igénytelen, alkalmazkodó, szárazságtűrő növény.
- Sövénynövény is lehet, például tuja helyett.
- A cserszömörce enyhén mérgező, allergizáló olajai lehetnek, ezért csak óvatosan érintkezzünk a növénnyel, mert egyeseknél kiütéseket okozhat.
- Az őszi kert színpompáját biztosíthatja udvarunkon.
