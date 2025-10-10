október 10., péntek

Bakony

1 órája

Piros erdőt ajánlunk túrázáshoz, ezt minden évben látni kell (képgaléria)

Címkék#cserszömörce#sólyi#szőlő#túrázás#bakony#kirándulás#levél#cserje#erdő

Kihagyhatatlan őszi túrát ajánlunk a Bakonyt kedvelőknek. Olvasónk hívta fel rá a figyelmet, aki minden ősszel elmegy a hegységnek erre a részére túrázásai során. Ugyanis azon a helyen, amit most sokaknak megmutat, októberben pirosba öltözik a táj és válogathatunk a bordós árnyalatok látványai közt is.

Rimányi Zita

A hétvégi kirándulás tervezése a Bakonyban csak azért nehéz, mert nem könnyű választani a túrázásra alkalmas örök szép helyek közt. Ráadásul egyet kell értenünk olvasónkkal, Bakos Győzővel, aki úgy véli, vannak helyek, amelyeket minden évszakban érdemes felkeresni. Ősszel pedig kihagyhatatlan célpontnak tartja a sólyi szőlők melletti cserszömörcés területet. Ez egy különleges erdő.

A túrázás Sóly közelében ősszel különleges élményt jelenthet egy cserjének köszönhetően.
A túrázás Sóly közelében ősszel különleges élményt jelenthet egy cserjének köszönhetően.
Forrás: olvasó, Bakos Győző

Minden ősszel a piros sokféle árnyalatába öltözik a táj. A fotóim egyhangúnak tűnhetnek, de élőben minden cserje más, nem kell mást tenni, csak gyönyörködni

– írta a piros erdőről olvasónk.

A cserszömörce őszi élénk, pirosas, bordós színét nem virágok biztosítják, hanem a színes levelek.
Fotó: olvasó, Bakos Győző

Túrázás ősszel

Azt szintén kihangsúlyozta Bakos Győző, hogy a cserszömörce piros, bordó árnyalatait, őszi kinézetét nem virágoknak, hanem a leveleinek köszönheti. Ez a levél igazi színorgiát biztosít. 

A Bakony ősszel is gyönyörű, nem szabad kihagyni a kirándulást a cserszömörcésbe.
Fotó: olvasó, Bakos Győző

Mit érdemes tudni a cserszömörcéről?

  • Cserzőnövényként, festőnövényként és gyógynövényként is hasznosítható. 
  • A magyarországi előfordulásai a legészakibbak közé tartoznak.
  • Ismertek százévesnél is idősebb példányai.
  • Fás szárú: többnyire nagyobb cserje, ritkábban kis fa.
Sétaút a piros erdőbe, azaz a cserszömörcével teli részre. 
Fotó: olvasó, Bakos Győző
  • Lombja ősszel mély bíborvörösre, ritkán sárgára színeződik. 
  • Bármelyik kerttípusba sikerrel telepíthető, igénytelen, alkalmazkodó, szárazságtűrő növény.
  • Sövénynövény is lehet, például tuja helyett.
  • A cserszömörce enyhén mérgező, allergizáló olajai lehetnek, ezért csak óvatosan érintkezzünk a növénnyel, mert egyeseknél kiütéseket okozhat. 
  • Az őszi kert színpompáját biztosíthatja udvarunkon.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
