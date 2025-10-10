Piros erdőt ajánlunk túrázáshoz, ezt minden évben látni kell (képgaléria)

A hétvégi kirándulás tervezése a Bakonyban csak azért nehéz, mert nem könnyű választani a túrázásra alkalmas örök szép helyek közt. Ráadásul egyet kell értenünk olvasónkkal, Bakos Győzővel, aki úgy véli, vannak helyek, amelyeket minden évszakban érdemes felkeresni. Ősszel pedig kihagyhatatlan célpontnak tartja a sólyi szőlők melletti cserszömörcés területet. Ez egy különleges erdő.

A túrázás Sóly közelében ősszel különleges élményt jelenthet egy cserjének köszönhetően.

Forrás: olvasó, Bakos Győző

Minden ősszel a piros sokféle árnyalatába öltözik a táj. A fotóim egyhangúnak tűnhetnek, de élőben minden cserje más, nem kell mást tenni, csak gyönyörködni

– írta a piros erdőről olvasónk.

A cserszömörce őszi élénk, pirosas, bordós színét nem virágok biztosítják, hanem a színes levelek.

Fotó: olvasó, Bakos Győző

Túrázás ősszel

Azt szintén kihangsúlyozta Bakos Győző, hogy a cserszömörce piros, bordó árnyalatait, őszi kinézetét nem virágoknak, hanem a leveleinek köszönheti. Ez a levél igazi színorgiát biztosít.

A Bakony ősszel is gyönyörű, nem szabad kihagyni a kirándulást a cserszömörcésbe.

Fotó: olvasó, Bakos Győző

Mit érdemes tudni a cserszömörcéről?

Cserzőnövényként, festőnövényként és gyógynövényként is hasznosítható.

A magyarországi előfordulásai a legészakibbak közé tartoznak.

Ismertek százévesnél is idősebb példányai.

Fás szárú: többnyire nagyobb cserje, ritkábban kis fa.

Sétaút a piros erdőbe, azaz a cserszömörcével teli részre.

Fotó: olvasó, Bakos Győző