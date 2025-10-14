1 órája
Vadmacska bukkant fel a Bakonyban?! Fotón a kihalásra ítélt ragadozó (+ videó!)
Egyre gyakrabban robban ki vita a közösségi médiában arról, vajon valódi vadmacska vagy elvadult házimacska van-e a felvételeken. A közelmúltban Herend mellett videóztak le lehetséges vadmacskakölyköket, a napokban pedig a Tapolca melletti Viszló-völgyben véltek megfigyelni egy valódi példányt.
A Facebookon megosztott bejegyzés szerint a készített felvételeken a Viszló-völgyi tisztavérű vadmacska látható. A vadmacska testalkata és szőre más, mint a házi macskáé, erről így ért az észlelője: „Vastag gyűrűs farkáról és a házi macskáénál zömökebb termetéről és fejformájáról mindjárt felismertem a 2024-es év emlősét. Szombat délutáni cserkelés alkalmával a Tapolca melletti Viszlónál” – áll a poszt szövegében.
A vadmacska fokozottan védett faj hazánkban
A vadmacska védelme különösen nehéz, mert a házi macskákkal való keveredés – az úgynevezett hibridizáció – veszélyezteti a fajt, és a pontos azonosítás sokszor csak genetikai vizsgálattal lehetséges.
A laikus szem számára a különbség nehezen észrevehető – a vadmacska vastagabb, gyűrűs farkú, kevésbé pettyes, s bundája homogénebb szürkés-barnás árnyalatú –, de a hibridek miatt a határ sokszor elmosódott. A természetfotós közösségekben gyakran alakul ki vita, vajon ritka vadmacskát, hibridet vagy csak egy jól rejtőzködő házi macskát sikerült-e megörökíteni.
Veszprém vármegyében nemcsak Balaton-felvidéken, hanem a Bakonyban is előfordult ez a jelenség. A térség ugyanis az ország azon kevés területének egyike, ahol még élhetnek vadmacskák, így különösen érzékeny téma, amikor vadmacskának hitt példányról kerül fel kép a közösségi médiába, miközben mások szerint az csak egy elvadult házi macska.
Nemrég egy herendi fiatal tette közzé TikTokon videóját, amelyen a Középső-Hajag-hegyen egy fa odvában vadmacskakölyköket vélt látni – a bejegyzés futótűzként terjedt, és heves kommentháború követte.
Mit tegyünk, ha vadmacskát látunk?
A vadmacska fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 000 forint. Ha valaki erdőjárás közben vadmacskát vél látni vagy fotózni, ne próbálja megközelíteni, ne etesse és ne zavarja az állatot. Érdemes csendben, távolról megfigyelni, és ha biztosan úgy tűnik, hogy ritka példányról van szó, értesíthetjük a területileg illetékes nemzeti parkot.
Veszprém vármegye: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, telefon: 06(87)555 260