Vadmacska bukkant fel a Bakonyban?! Fotón a kihalásra ítélt ragadozó (+ videó!)

A Facebookon megosztott bejegyzés szerint a készített felvételeken a Viszló-völgyi tisztavérű vadmacska látható. A vadmacska testalkata és szőre más, mint a házi macskáé, erről így ért az észlelője: „Vastag gyűrűs farkáról és a házi macskáénál zömökebb termetéről és fejformájáról mindjárt felismertem a 2024-es év emlősét. Szombat délutáni cserkelés alkalmával a Tapolca melletti Viszlónál” – áll a poszt szövegében.

A Viszló-völgyi tisztavérű vadmacska elnevezést kapta a Tapolca közelében észlelt példány

Fotó: Somogyi László / Forrás: Ökoturisztikai Látogatóközpont/Facebook

A vadmacska fokozottan védett faj hazánkban

A vadmacska védelme különösen nehéz, mert a házi macskákkal való keveredés – az úgynevezett hibridizáció – veszélyezteti a fajt, és a pontos azonosítás sokszor csak genetikai vizsgálattal lehetséges.

Gyakran heves vita tárgya: vadmacska vagy házimacska, amit látott az észlelő

Fotó: Somogyi László/Forrás: Ökoturisztikai Látogatóközpont/Facebook

A laikus szem számára a különbség nehezen észrevehető – a vadmacska vastagabb, gyűrűs farkú, kevésbé pettyes, s bundája homogénebb szürkés-barnás árnyalatú –, de a hibridek miatt a határ sokszor elmosódott. A természetfotós közösségekben gyakran alakul ki vita, vajon ritka vadmacskát, hibridet vagy csak egy jól rejtőzködő házi macskát sikerült-e megörökíteni.