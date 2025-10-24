52 perce
Őszi kalandok a dinók között – hamarosan zár a Veszprémi Állatkert Dinó Parkja
A Veszprémi Állatkert különleges őszi programmal várja a látogatókat, hiszen a Dinó Park még az őszi szünet végéig, november 2-ig látogatható. Ezt követően a földtörténet hatalmas óriásai „téli álomra” szenderülnek, és csak tavasszal térnek vissza, így az érdeklődőknek most van utolsó lehetőségük, hogy megcsodálják a lenyűgöző őslényeket.
A Dinó Park a Veszprémi Állatkert területén található, ezért külön belépőjegyet nem igényel: az állatkerti jegy megváltásával a látogatók nemcsak a jelenkor állatvilágát fedezhetik fel, hanem a régmúlt idők legendás lényeit is. A dinók között tett séta nemcsak a gyerekeknek jelent felejthetetlen élményt, hanem a felnőttek számára is izgalmas kalandot kínál, hiszen a természetes környezetben elhelyezett élethű modellek megelevenítik a földtörténeti korok világát.
Téli álom előtt – még látogatható a Veszprémi Állatkert Dinó Parkja
Az őszi erdő színpompás lombkoronája és a hatalmas dinófigurák különleges hangulatot teremtenek, így a látogatók egyszerre élhetik át az állatkerti felfedezés örömét és az időutazás élményét. A hosszú hétvégék ideális alkalmat nyújtanak arra, hogy a családok közösen töltsenek el egy napot a természetben, felfedezve az állatkert lakóit és a dinoszauruszokat.
A Veszprémi Állatkert így nemcsak a hazai állatvilág sokszínűségét mutatja be, hanem egyedülálló módon kapcsolja össze az élővilág múltját és jelenét. Aki most ellátogat, nemcsak egy kellemes őszi kirándulás részese lehet, hanem egy időutazásé is, mielőtt a dinók téli pihenőre vonulnak.
A Dinó Park az őszi szünet végéig (2025. november 2.) látogatható, az állatkert nyitvatartási idejében, ami:
- október 25-ig hétköznapokon: 9.00-15.30, hétvégente: 9.00-16.30
- október 26-tól egészen november 30-ig hétköznapokon: 9.00-15.00 ó, hétvégente: 9.00-16.00
- az állatkert az ünnepek alatt is nyitva van!
