Őszi kalandok a dinók között – hamarosan zár a Veszprémi Állatkert Dinó Parkja

A Dinó Park a Veszprémi Állatkert területén található, ezért külön belépőjegyet nem igényel: az állatkerti jegy megváltásával a látogatók nemcsak a jelenkor állatvilágát fedezhetik fel, hanem a régmúlt idők legendás lényeit is. A dinók között tett séta nemcsak a gyerekeknek jelent felejthetetlen élményt, hanem a felnőttek számára is izgalmas kalandot kínál, hiszen a természetes környezetben elhelyezett élethű modellek megelevenítik a földtörténeti korok világát.

Dinók az őszi erdőben – időutazás kicsiknek és nagyoknak a Veszprémi Állatkertben

Forrás: Veszprémi Állatkert/ Facebook

Téli álom előtt – még látogatható a Veszprémi Állatkert Dinó Parkja

Az őszi erdő színpompás lombkoronája és a hatalmas dinófigurák különleges hangulatot teremtenek, így a látogatók egyszerre élhetik át az állatkerti felfedezés örömét és az időutazás élményét. A hosszú hétvégék ideális alkalmat nyújtanak arra, hogy a családok közösen töltsenek el egy napot a természetben, felfedezve az állatkert lakóit és a dinoszauruszokat.

A Veszprémi Állatkert így nemcsak a hazai állatvilág sokszínűségét mutatja be, hanem egyedülálló módon kapcsolja össze az élővilág múltját és jelenét. Aki most ellátogat, nemcsak egy kellemes őszi kirándulás részese lehet, hanem egy időutazásé is, mielőtt a dinók téli pihenőre vonulnak.