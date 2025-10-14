Samu és Füge új kalandja – A parlagi szamarak a Balaton-felvidéken folytatják életüket

Füge és Samu szerencsésen megérkeztek új otthonukba, ahol a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakmai együttműködésének köszönhetően a Veszprémi Állatkert állatállományából származó magyar parlagi szamarak és cikta juhok különleges élőhelyen élhetnek tovább. A nemzeti park területein kiemelt szerepet kap a hagyományos, legeltetéses gazdálkodás, amely segíti a gyepek és legelők értékeinek megőrzését. Füge és Samu így nemcsak új otthonra találtak, hanem a természet gondozásában is aktívan részt vesznek, éppúgy, ahogy régen a háziállatok tették.

Mostantól a Berek Világa Látogatóközpontban (nyitvatartás: szeptember 1–november 2. szombat–vasárnap 10.00–16.00) találkozhatnak a látogatók Samuval és Fügével, ahol hamarosan birtokba veszik a legelőt. Biztosak lehetünk benne, hogy ott is legalább annyi mosolyt csalnak majd a látogatók arcára, mint korábbi otthonukban, a Veszprémi Állatkertben. A két barátságos csacsifiú új kalandja már most izgalommal tölti el a látogatókat, akik alig várják, hogy újra találkozhassanak kedvenceikkel.

A csacsik már elköltöztek, de nélkülük is sok a látnivaló a zoóban. Az állatkert az év minden napján, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is nyitva tart, a Dinó park november 2-ig várja a látogatókat. Nyitvatartás: október 1–október 31., hétköznap 9.00–15.30, hétvégén 9.00–16.30