1 órája
Samu és Füge új kalandja – A parlagi szamarak a Balaton-felvidéken folytatják életüket
A Veszprémi Állatkert két híres lakója, Füge és Samu mindig is a látogatók kedvencei voltak. Barátságos viselkedésükkel és játékosságukkal gyakran mosolyt csaltak az emberek arcára. Most azonban új, izgalmas kaland vár rájuk, ami minden rajongót kíváncsivá tesz.
Korábban már lapunk is beszámolt róla, hogy Füge és Samu, a Veszprémi Állatkert két parlagi szamara nagy kedvencei voltak a látogatóknak. A két csacsifiú itt született, és az elmúlt évek során számtalan gyerek és felnőtt szívét meghódították barátságos és játékos viselkedésükkel. Mindig vidámságot csaltak a látogatók arcára, és soha nem volt hiány a simogatásokból és a fényképekből, amikor valaki közelebb merészkedett hozzájuk.
Veszprémi Állatkert: Füge és Samu új otthonba költöztek
Most azonban új kaland vár rájuk: a Veszprémi Állatkert tájékoztatása szerint új otthonba költöztek, ahol tovább folytathatják békés és játékos életüket. A hírt a látogatók vegyes érzésekkel fogadták: bár búcsút intenek kedvenc csacsijaiknak, izgatottan várják, hogy új környezetükben is boldogok legyenek.
Új kaland vár Fügére és Samura – A veszprémi csacsik útra kelnek (+ videó)
Füge és Samu szerencsésen megérkeztek új otthonukba, ahol a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakmai együttműködésének köszönhetően a Veszprémi Állatkert állatállományából származó magyar parlagi szamarak és cikta juhok különleges élőhelyen élhetnek tovább. A nemzeti park területein kiemelt szerepet kap a hagyományos, legeltetéses gazdálkodás, amely segíti a gyepek és legelők értékeinek megőrzését. Füge és Samu így nemcsak új otthonra találtak, hanem a természet gondozásában is aktívan részt vesznek, éppúgy, ahogy régen a háziállatok tették.
Mostantól a Berek Világa Látogatóközpontban (nyitvatartás: szeptember 1–november 2. szombat–vasárnap 10.00–16.00) találkozhatnak a látogatók Samuval és Fügével, ahol hamarosan birtokba veszik a legelőt. Biztosak lehetünk benne, hogy ott is legalább annyi mosolyt csalnak majd a látogatók arcára, mint korábbi otthonukban, a Veszprémi Állatkertben. A két barátságos csacsifiú új kalandja már most izgalommal tölti el a látogatókat, akik alig várják, hogy újra találkozhassanak kedvenceikkel.
A csacsik már elköltöztek, de nélkülük is sok a látnivaló a zoóban. Az állatkert az év minden napján, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is nyitva tart, a Dinó park november 2-ig várja a látogatókat. Nyitvatartás: október 1–október 31., hétköznap 9.00–15.30, hétvégén 9.00–16.30
