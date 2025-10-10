október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Via ferrata a Cuha völgyében – Most kipróbálhatja

Címkék#Bakonyszentlászló#Cuha#Bakonyban#Vasalt Utak Cuha-völgy#tanfolyam#bakony#via ferrata#vasalt út

A Vasalt Utak Cuha-völgy szervezésében Bakonyszentlászlón kipróbálhatja, megtanulhatja a sziklamászást. Egy napos via ferrata tanfolyamot tartanak.

Rimányi Zita

Egy napos via ferrata tanfolyamot tart a Vasalt Utak Cuha-völgy Bakonyszentlászlón október 11-én 10 és 18 óra között. Bevezetik az érdeklődőket a sziklamászás világába.

Via ferrata a Bakonyban. A vasalt utak, a sziklamászás világába vezetik be az érdeklődőket a szakemberek.
Via ferrata a Bakonyban. A vasalt utak, a sziklamászás világába vezetik be az érdeklődőket a szakemberek.
Illusztráció: Pexels

Via ferrata a Bakonyban – Programajánló

Október 12-én 10 és 18 óra között pedig a program célja az alapvető mászó- és biztosítási technikák megismerése.

Ha érdekel a sziklamászás, de még nem merted kipróbálni, vagy ha már másztál vasalt úton és javítani szeretnéd a lépéstechnikád, akkor ne habozz! Gyere és mássz velünk!

– így invitálnak a szervezők. 

  • A találkozó 10 órakor lesz a Vinyén, a Vinye.hu büfé előtti nagy parkolóban.
  • A helyszínen biztosítanak minden felszerelést, amire a tanfolyam során szükség lesz. 

Via ferrata a Bakonyban. A vasalt utak, a sziklamászás világába vezetik be az érdeklődőket a szakemberek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu