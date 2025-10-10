Via ferrata a Cuha völgyében – Most kipróbálhatja

Egy napos via ferrata tanfolyamot tart a Vasalt Utak Cuha-völgy Bakonyszentlászlón október 11-én 10 és 18 óra között. Bevezetik az érdeklődőket a sziklamászás világába.

Via ferrata a Bakonyban. A vasalt utak, a sziklamászás világába vezetik be az érdeklődőket a szakemberek.

Illusztráció: Pexels

Via ferrata a Bakonyban – Programajánló

Október 12-én 10 és 18 óra között pedig a program célja az alapvető mászó- és biztosítási technikák megismerése.

Ha érdekel a sziklamászás, de még nem merted kipróbálni, vagy ha már másztál vasalt úton és javítani szeretnéd a lépéstechnikád, akkor ne habozz! Gyere és mássz velünk!

– így invitálnak a szervezők.

A találkozó 10 órakor lesz a Vinyén, a Vinye.hu büfé előtti nagy parkolóban.

A helyszínen biztosítanak minden felszerelést, amire a tanfolyam során szükség lesz.