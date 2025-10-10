1 órája
Via ferrata a Cuha völgyében – Most kipróbálhatja
A Vasalt Utak Cuha-völgy szervezésében Bakonyszentlászlón kipróbálhatja, megtanulhatja a sziklamászást. Egy napos via ferrata tanfolyamot tartanak.
Egy napos via ferrata tanfolyamot tart a Vasalt Utak Cuha-völgy Bakonyszentlászlón október 11-én 10 és 18 óra között. Bevezetik az érdeklődőket a sziklamászás világába.
Via ferrata a Bakonyban – Programajánló
Október 12-én 10 és 18 óra között pedig a program célja az alapvető mászó- és biztosítási technikák megismerése.
Ha érdekel a sziklamászás, de még nem merted kipróbálni, vagy ha már másztál vasalt úton és javítani szeretnéd a lépéstechnikád, akkor ne habozz! Gyere és mássz velünk!
– így invitálnak a szervezők.
- A találkozó 10 órakor lesz a Vinyén, a Vinye.hu büfé előtti nagy parkolóban.
- A helyszínen biztosítanak minden felszerelést, amire a tanfolyam során szükség lesz.
Via ferrata a Bakonyban. A vasalt utak, a sziklamászás világába vezetik be az érdeklődőket a szakemberek.
Piros erdőt ajánlunk túrázáshoz, ezt minden évben látni kell (képgaléria)Erre a helyre mindig ősszel érdemes visszatérni.
Vadregényes barlang közelében meghökkentő látványosság a BakonybanMost felháborodjunk vagy legyintsünk?