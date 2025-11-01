1 órája
Kirándulás a Fingó-kúthoz
Túrázzunk a vulkáni tevékenység jeleit keresve a Déli-Bakony második legnagyobb bazaltvonulatához, az Agár-tetőre.
Pár napja a Déli-Bakonyban az Agár-tetőn kirándultam. Ilyenkor Nyirád felől kapaszkodok fel a csúcs felé. Közben sík tájon rengeteg a látnivaló, majd következnek a mesés kissé kaptató szélén álló csodaszép sziklák és mesés erdők.
A célfajok között a harkályok és zuzmók és fodorkák szerepelnek. Egyik célállomás ahová mindig nagy szeretettel érkezem meg a Fingó-kút forrása. Itt nem csak vizet felvenni jó, hanem megpiheni és belesimulni a tájba érezni annak minden apró pillanatát. Az Agár-tető a Kab-hegy után a Déli-Bakony második legnagyobb bazaltvonulata. A forrás elnevezésesének az eredete a hajdan volt vulkáni utóműködésre vezethető vissza. Érdemes itt néhány percig türelmesen várakozni és nem kell mást tenni, mint figyelni a forrást. Ugyanis a feltörő gázok miatt buborékok keletkezését láthatjuk.
Majd tovább haladok és rövid sétával elérem azt az útbevágást, ahol a hazánkban szórványos előfordulású fekete fodorka szép állományát veszem szemügyre. Örömmel tapasztalom, hogy évről-évre számuk gyarapodik.
Ifj. Vasuta Gábor