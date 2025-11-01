november 1., szombat

Marianna névnap

Agár-tető

1 órája

Kirándulás a Fingó-kúthoz

Címkék#Fingó-kút#bazaltvonulat#Kab-hegy#Agár-tető

Túrázzunk a vulkáni tevékenység jeleit keresve a Déli-Bakony második legnagyobb bazaltvonulatához, az Agár-tetőre.

Pár napja a Déli-Bakonyban az Agár-tetőn kirándultam. Ilyenkor Nyirád felől kapaszkodok fel a csúcs felé. Közben sík tájon rengeteg a látnivaló, majd következnek a mesés kissé kaptató szélén álló csodaszép sziklák és mesés erdők. 

Agár-tető: csodaszép sziklák és mesés erdők
Fotó: Ifj. Vasuta Gábor

A célfajok között a harkályok és zuzmók és fodorkák szerepelnek. Egyik célállomás ahová mindig nagy szeretettel érkezem meg a Fingó-kút forrása. Itt nem csak vizet felvenni jó, hanem megpiheni és belesimulni a tájba érezni annak minden apró pillanatát. Az Agár-tető a Kab-hegy után a Déli-Bakony második legnagyobb bazaltvonulata. A forrás elnevezésesének az eredete a hajdan volt vulkáni utóműködésre vezethető vissza. Érdemes itt néhány percig türelmesen várakozni és nem kell mást tenni, mint figyelni a forrást. Ugyanis a feltörő gázok miatt buborékok keletkezését láthatjuk. 

Fingó-kút: a feltörő gázok miatt buborékok keletkezését láthatjuk
Fotó: Ifj. Vasuta Gábor

Majd tovább haladok és rövid sétával elérem azt az útbevágást, ahol a hazánkban szórványos előfordulású fekete fodorka szép állományát veszem szemügyre. Örömmel tapasztalom, hogy évről-évre számuk gyarapodik.

Ifj. Vasuta Gábor

 

