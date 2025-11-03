1 órája
Fekete medvék és gyertyalángok: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái
Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!
Az elmúlt napokban számos esemény történt Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt a négy fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.
A legnépszerűbb galériák a héten
A fekete medvék is beszálltak a halloweeni mókába
A fekete medvék is beszálltak a halloweeni mókábaFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A tihanyi Csúcs-hegy
A tihanyi Csúcs-hegyFotók: Fülöp Ildikó
A csend és a fény előestéje
A csend és a fény előestéjeFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Tök jó kifogás a félelemre
Tök jó kifogás a félelemreFotók: Nagy Lajos/Napló