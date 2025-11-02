Őszi madarak a kertekben: erdei szürkebegy

A tavalyi esztendőben szinte teljesen elmaradt a környékünkön (Somló hegy) az erdei szürkebegyek vonulása. Naplójegyzeteimet nézegetve két adatát találtam, szemben a korábbi évek nagyszámú sorozatához. Nem úgy idén, már október elején megjelentek az első madarak a kertünkben. Itt a kedvelt helyük a rőzserakások és a sok helyen meghagyott magas csalán és szederindások, ahol előszeretettel bujkáltak. Ha nem is sikerült őket megfigyelni jellegzetes hívóhangjuk szinte mindig elárulta kilétüket. Nagyon szeretem ezt a kedves verébnagyságú madarat, szépsége persze csak a távcső lencséjén keresztül tárul elénk.

Fotó: ifj. Vasuta Gábor

Tavasszal pedig március derekától a pirkadati és szürkületi órákban gyakran hallhatjuk a vonuló erdei szürkebegyek (Prunella modularis) gyöngyöző, finom „szih” hangját a bokrok, sövények ágai közül. Hangjával hívja fel magára a figyelmet az amúgy környezetébe tökéletesen beleolvad madár. Egérmódjára mozog a bokrok sűrűjében, megpillantani csak akkor lehet mikor egyik bokorról a másikra száll át. Ritkán ül ki az ágakra, de akkor is szinte észrevétlen marad, hiszen sötétbarna színezetével tökéletesen beleolvad a környezetébe. A falusi kertek zugaiban álló madáretetőket ez idő tájt látogatja, kizárólag a földön keresgél táplálék után. Költési időben rovarokat, pókokat fogyaszt, vonulás idején apró magvakkal, bogyókkal táplálkozik.

Fotó: ifj. Vasuta Gábor

Magyarország területén korábban ritka költőfajnak hitték, a madártani kutatások révén bebizonyosodott, hogy sokkal gyakoribb költő madár mint ahogy addig gondolták. Hazánkban a fő fészkelőterületei a folyókat kísérő galériaerdők, a patakparti bozótos sűrűk, a hegyvidéki telepített erdei- és lucfenyvesek. Fészkét alacsony helyre építi, amely fűszálakból épül, bélésnek állati szőröket, gyapjút használ. Érdemes erre az apró termetű, vékony csőrű énekesmadarunkra figyelni, mert ha Fortuna Istennő mellénk szegődik megtekintése sok örömet okoz a megfigyelőjének. Az ólomszürke torka és hasaalja, továbbá kékesszürke fejteteje és vörösbarna szeme csodálatossá varázsolja az egyszerűnek tetsző „kis” madarat. Hazánkban természetvédelmi oltalom alatt áll, természetvédelmi értéke 25.000 forint.

ifj. Vasuta Gábor