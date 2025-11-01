Elfeledett nevek, elfeledett arcok között – Egy régi temető sírkövei

Legjobban a régi temetőt szeretem – ahogyan a lemenő nap óvatosan végigsimítja a domboldalt, ahol a megdőlt kövek, az egyre nehezebben olvasható betűk még őrzik a hajdanvolt lovasiak nevét. Szinte érezhető, ahogyan a köveket is észrevétlenül befogadja a föld, elsüllyednek, ahogyan minden történet végül eltűnik a feledésben.

A régi temető sírkövein lassan olvashatatlanná kopnak a nevek

Fotó: Annus Gábor/Napló

A régi temető sírkövei

A közel kétszáz éves sírok között sétálva lehajtott fejjel keresem-kutatom az egyre nehezebben olvasható sírköveket. A hangtalan időben megelevenednek a nevek, ujjaim alatt életre kelnek a betűk, visszahozva az ismeretlen nevek mögötti láthatatlan arcokat.

Itt nyugszik egy atya szeretett fijával Janka Péter kedves Janka Istvánjával. A fiú 26 évet s egy holnap élt amikor halálos sebet kapott. Az atya 62 évet számlált hogy jó fia mellé bele szálla... 1836...

Ahogyan olvasom a feliratokat, saját halottaimra gondolok. Az arcukra, hangjukra, az apró mozdulataikra, melyeket még ma is őrzök magamban. Fáj a hiányuk, de közben mégis gondolni kell rájuk, nem tehetek, nem tehetünk mást, mert bennünk élnek tovább.