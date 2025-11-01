november 1., szombat

Elfeledett nevek, elfeledett arcok között – Egy régi temető sírkövei

Gyakran járok Lovason, ebben az apró balatoni faluban. Szeretek végigmenni a Malom-völgyön, felmászni a Miske-sziklához, túrázni a Király-kúthoz, de sokszor csak sétálgatok az utcákon, a patakparton, vagy csak leülök a két templom közötti padra.

Annus Gábor

Legjobban a régi temetőt szeretem – ahogyan a lemenő nap óvatosan végigsimítja a domboldalt, ahol a megdőlt kövek, az egyre nehezebben olvasható betűk még őrzik a hajdanvolt lovasiak nevét. Szinte érezhető, ahogyan a köveket is észrevétlenül befogadja a föld, elsüllyednek, ahogyan minden történet végül eltűnik a feledésben. 

A régi temető fejfáin lassan olvashatatlanná kopnak a nevek Fotó: Annus Gábor/Napló
A régi temető sírkövein lassan olvashatatlanná kopnak a nevek
Fotó: Annus Gábor/Napló

A régi temető sírkövei

A közel kétszáz éves sírok között sétálva lehajtott fejjel keresem-kutatom az egyre nehezebben olvasható sírköveket. A hangtalan időben megelevenednek a nevek, ujjaim alatt életre kelnek a betűk, visszahozva az ismeretlen nevek mögötti láthatatlan arcokat. 

Itt nyugszik egy atya szeretett fijával Janka Péter kedves Janka Istvánjával. A fiú 26 évet s egy holnap élt amikor halálos sebet kapott. Az atya 62 évet számlált hogy jó fia mellé bele szálla... 1836...

Ahogyan olvasom a feliratokat, saját halottaimra gondolok. Az arcukra, hangjukra, az apró mozdulataikra, melyeket még ma is őrzök magamban. Fáj a hiányuk, de közben mégis gondolni kell rájuk, nem tehetek, nem tehetünk mást, mert bennünk élnek tovább. 

Elfeledett nevek között – a lovasi temető

Fotók: Annus Gábor/Napló

A régi temető csendjében mindig úgy érzem, ezek az idegen halottak is az enyéim. Ugyanolyanok voltak, mint én – éltek, reméltek, féltek, szerettek, talán ők is ugyanígy nézték a dombok mögött lenyugvó őszi napot, ahogyan még utoljára vörösre festi a kék eget. 

Csendben lépkedek tovább – nem tudom, nem tudhatom, kik voltak ők, de ahogy elmegyek mellettük, egy pillanatra mindannyiukat élőnek látom, régi megbarnult családi fotóként peregnek előttem a soha nem látott arcok. Minden sírnál megállok, és belül azt érzem, hogy az ember addig él, amíg valaki még a sírja mellett — akár ismeretlenül is — lehajtja a fejét.

