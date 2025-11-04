november 4., kedd

Libanapok a retró palacsintázóban – A leggazdagabb házi ludaskása és nosztalgia bakonyi módra

Címkék#cseszneki#Várvölgy Vendéglő#libaleves#libanap#nosztalgia#bakony#recept#retró#ludaskása#libamáj

Libanapokat tartanak Márton-nap alkalmából november 7. és 9. között a cseszneki retró palacsintázóban. A bakonyi libaételeket és a nosztalgiát a Megálló receptjei szerint elevenítik fel. Megkérdeztük ennek apropóján a vendéglő vezetőjétől a jó ludaskása titkát.

Rimányi Zita

Márton-napi libanapok 2025-ben is sok helyen lesznek, a bakonyi libanapok között pedig találtunk egy különlegeset. Cseszneken ugyanis annak jegyében állították össze az ünnepi menüt, hogy nem kell minden évben libacombot enni. Más hagyományos bakonyi libaételeket viszont elkészítenek a Megállóban, nosztalgiával, de egy kicsit sajátos módon.

Bakonyi libaételek – Így készül a ludaskása libahússal hagyományosan, háziasan gazdagon a cseszneki Megálló retró palacsintázóban.
Fotó: Megálló

Bakonyi libaételek Megálló módra

A Megálló egy retró palacsintázó, amely libanapokat tart november 7. és 9. között.

A menüben szerepel

  • üdvözlőfalatként pirított fonott kalácsra kent libamáj,
  • libaleves lúdgége tésztával,
  • ludaskása libahússal hagyományosan, háziasan gazdagon
  • és desszertként gesztenyés palacsinta bőségesen töltve, a régi idők valódi ízeivel.

A Megálló vezetőjét kérdeztük meg arról, hogyan készítik a ludaskását. 

Ahogy mi készítjük a ludaskását… a ludaskása nálunk nem csak egy étel – egy kis nosztalgia, amit a saját módunkon elevenítünk fel

– válaszolta Ivánovics Balázs. 

  • A libalevesben főtt húst nem hagyják pihenni: egy kis zsíron finoman rápirítanak, hogy az ízek még mélyebbek, a falatok még karakteresebbek legyenek. 
  • A zöldségek, a rizs és a hús így együtt alkotják azt a házias, mégis különleges harmóniát, amit máshol ritkán kóstolni. 
  • A pontos arányokat és a fűszerezést nem árulják el – maradjon egy kis titok a fazékban. 

Várják a vendégeket az ünnepi fogásokra, a bakonyi libanapokra.

Retró gyűjtemény a vár tövében

Tavaly nyáron – még mielőtt nyilvánossá tette volna – a Naplónak mutatta meg retró gyűjteményét egy cseszneki házaspár, Nagy Annamária és Ivánovics Balázs. A szokásosnál egy kicsit nagyobb konyhát rendeztek be, megoldották, hogy egyszerre szinte száz nagymamához érkezzünk haza abban. Megállították az időt, ha nem is nagy területen, az egykori cseszneki boltban. 

Benézhetnek velünk a retró gyűjteménybe, a palacsintázóba. A Megállóban retró ízek, palacsinta, kacsamáj, babgulyás, házi szörpök várnak minket.

Toplistás bakonyi étterem a Várvölgy Vendéglő

A Várvölgy Vendéglő Cseszneken, a cseszneki vár alatti faluban van, toplistás bakonyi étterem. Népszerű hely, mi is szeretjük, helybeli házaspár működteti rutinosan, gyerekbarát, családias berendezéssel. 

A kétszemélyes vegyes tálban nem lehet csalódni, de azt eláruljuk, hogy mióta megnyílt az étteremhez tartozó, közvetlenül mellette található Megálló nevű retró palacsintázó a retró berendezéssel, függők lettünk, mert az ott készülő palacsinták talán még annál is jobbak, mint amit a nagyi sütött.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
