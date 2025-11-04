3 órája
Libanapok a retró palacsintázóban – A leggazdagabb házi ludaskása és nosztalgia bakonyi módra
Libanapokat tartanak Márton-nap alkalmából november 7. és 9. között a cseszneki retró palacsintázóban. A bakonyi libaételeket és a nosztalgiát a Megálló receptjei szerint elevenítik fel. Megkérdeztük ennek apropóján a vendéglő vezetőjétől a jó ludaskása titkát.
Márton-napi libanapok 2025-ben is sok helyen lesznek, a bakonyi libanapok között pedig találtunk egy különlegeset. Cseszneken ugyanis annak jegyében állították össze az ünnepi menüt, hogy nem kell minden évben libacombot enni. Más hagyományos bakonyi libaételeket viszont elkészítenek a Megállóban, nosztalgiával, de egy kicsit sajátos módon.
Bakonyi libaételek Megálló módra
A Megálló egy retró palacsintázó, amely libanapokat tart november 7. és 9. között.
A menüben szerepel
- üdvözlőfalatként pirított fonott kalácsra kent libamáj,
- libaleves lúdgége tésztával,
- ludaskása libahússal hagyományosan, háziasan gazdagon
- és desszertként gesztenyés palacsinta bőségesen töltve, a régi idők valódi ízeivel.
A Megálló vezetőjét kérdeztük meg arról, hogyan készítik a ludaskását.
Ahogy mi készítjük a ludaskását… a ludaskása nálunk nem csak egy étel – egy kis nosztalgia, amit a saját módunkon elevenítünk fel
– válaszolta Ivánovics Balázs.
- A libalevesben főtt húst nem hagyják pihenni: egy kis zsíron finoman rápirítanak, hogy az ízek még mélyebbek, a falatok még karakteresebbek legyenek.
- A zöldségek, a rizs és a hús így együtt alkotják azt a házias, mégis különleges harmóniát, amit máshol ritkán kóstolni.
- A pontos arányokat és a fűszerezést nem árulják el – maradjon egy kis titok a fazékban.
Várják a vendégeket az ünnepi fogásokra, a bakonyi libanapokra.
Retró gyűjtemény a vár tövében
Tavaly nyáron – még mielőtt nyilvánossá tette volna – a Naplónak mutatta meg retró gyűjteményét egy cseszneki házaspár, Nagy Annamária és Ivánovics Balázs. A szokásosnál egy kicsit nagyobb konyhát rendeztek be, megoldották, hogy egyszerre szinte száz nagymamához érkezzünk haza abban. Megállították az időt, ha nem is nagy területen, az egykori cseszneki boltban.
Benézhetnek velünk a retró gyűjteménybe, a palacsintázóba. A Megállóban retró ízek, palacsinta, kacsamáj, babgulyás, házi szörpök várnak minket.
Toplistás bakonyi étterem a Várvölgy Vendéglő
A Várvölgy Vendéglő Cseszneken, a cseszneki vár alatti faluban van, toplistás bakonyi étterem. Népszerű hely, mi is szeretjük, helybeli házaspár működteti rutinosan, gyerekbarát, családias berendezéssel.
A kétszemélyes vegyes tálban nem lehet csalódni, de azt eláruljuk, hogy mióta megnyílt az étteremhez tartozó, közvetlenül mellette található Megálló nevű retró palacsintázó a retró berendezéssel, függők lettünk, mert az ott készülő palacsinták talán még annál is jobbak, mint amit a nagyi sütött.
