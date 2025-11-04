Libanapok a retró palacsintázóban – A leggazdagabb házi ludaskása és nosztalgia bakonyi módra

Márton-napi libanapok 2025-ben is sok helyen lesznek, a bakonyi libanapok között pedig találtunk egy különlegeset. Cseszneken ugyanis annak jegyében állították össze az ünnepi menüt, hogy nem kell minden évben libacombot enni. Más hagyományos bakonyi libaételeket viszont elkészítenek a Megállóban, nosztalgiával, de egy kicsit sajátos módon.

Bakonyi libaételek – Így készül a ludaskása libahússal hagyományosan, háziasan gazdagon a cseszneki Megálló retró palacsintázóban.

Fotó: Megálló

Bakonyi libaételek Megálló módra

A Megálló egy retró palacsintázó, amely libanapokat tart november 7. és 9. között.

A menüben szerepel

üdvözlőfalatként pirított fonott kalácsra kent libamáj,

libaleves lúdgége tésztával,

ludaskása libahússal hagyományosan, háziasan gazdagon

és desszertként gesztenyés palacsinta bőségesen töltve, a régi idők valódi ízeivel.

A Megálló vezetőjét kérdeztük meg arról, hogyan készítik a ludaskását.

Ahogy mi készítjük a ludaskását… a ludaskása nálunk nem csak egy étel – egy kis nosztalgia, amit a saját módunkon elevenítünk fel

– válaszolta Ivánovics Balázs.

A libalevesben főtt húst nem hagyják pihenni: egy kis zsíron finoman rápirítanak, hogy az ízek még mélyebbek, a falatok még karakteresebbek legyenek.

A zöldségek, a rizs és a hús így együtt alkotják azt a házias, mégis különleges harmóniát, amit máshol ritkán kóstolni.

A pontos arányokat és a fűszerezést nem árulják el – maradjon egy kis titok a fazékban.

Várják a vendégeket az ünnepi fogásokra, a bakonyi libanapokra.

Retró gyűjtemény a vár tövében

Tavaly nyáron – még mielőtt nyilvánossá tette volna – a Naplónak mutatta meg retró gyűjteményét egy cseszneki házaspár, Nagy Annamária és Ivánovics Balázs. A szokásosnál egy kicsit nagyobb konyhát rendeztek be, megoldották, hogy egyszerre szinte száz nagymamához érkezzünk haza abban. Megállították az időt, ha nem is nagy területen, az egykori cseszneki boltban.

Benézhetnek velünk a retró gyűjteménybe, a palacsintázóba. A Megállóban retró ízek, palacsinta, kacsamáj, babgulyás, házi szörpök várnak minket.

Toplistás bakonyi étterem a Várvölgy Vendéglő

A Várvölgy Vendéglő Cseszneken, a cseszneki vár alatti faluban van, toplistás bakonyi étterem. Népszerű hely, mi is szeretjük, helybeli házaspár működteti rutinosan, gyerekbarát, családias berendezéssel.