Nagy István kiemelte, hogy a vidéken működő családi gazdaságok jelentősége elvitathatatlan a magyar agráriumban. Fontos szerepet töltenek be a munkahelyek létrehozásában, megtartásában és a mezőgazdasághoz kötődő hagyományok megőrzésében. A tárca ezért megkülönböztetett figyelmet fordít a családi gazdálkodókra, őstermelőkre.

– Magyarország kormányának elkötelezett célja, hogy a Megújuló vidék, megújuló agrárium program keretében történelmi léptékű fejlesztési lehetőséghez juttassa a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart. Az ország teljesítménye már lehetővé teszi, hogy új alapokra helyezzük a vidékfejlesztést. Nem túlzás kijelenteni, hogy óriási lehetőséget biztosítanak a magyar vidék számára az Európai Unió közös agrárpolitikájának kereteit jelentősen kitágító, a nemzeti költségvetésből 80 százalékkal kiegészített, 4265 milliárd forint értékű források. Nincs Európában hasonlóan magas arányú nemzeti kiegészítő forrás. A kormány ezen döntése következtében megháromszorozódott a vidékfejlesztésre fordítható összeg nagysága, így meghatározó fejlesztéseket tudunk elősegíteni a helyi vállalkozásoknál – tette hozzá.

Amint elhangzott, csak a 2021-ben eddig megjelent új pályázati felhívások keretösszege megközelíti az 1100 milliárd forintot. Eddig ezekre 11 ezer 346 támogatási kérelem érkezett be, 1100 milliárd forint értékben.

– Idén is meghirdettük a kertészeti ágazatot érintő pályázati felhívásokat. Csak az ültetvénytelepítésre és gyógynövénytermesztésre szánt támogatásokhoz 15 milliárd forintot különítettünk el. A termelők mintegy 2500 hektáron tervezik új, magas színvonalú gyümölcstermelő terület kialakítását, emellett a kertészeti üzemek általános megújításának támogatására 50 milliárd forintot irányoztunk elő. Az élelmiszeripari üzemek fejlesztésére két pályázati felhívást írtunk ki. Eszerint technológia- és eszközfejlesztésre 50 milliárd, komplex üzemfejlesztésre pedig 200 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Nagy sikerrel zárult a mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó pályázati konstrukció is, amelyre a gazdák soha nem látott számban nyújtottak be kérelmet – hangsúlyozta az agrárminiszter.

Nagy István agrárminiszter: A vidéki családi gazdaságok jelentősége elvitathatatlan a magyar agráriumban

Forrás: Szijártó János/Napló

Nagy István beszélt a járványhelyzetről is, ami a mezőgazdaság, azon belül a szőlő- és borágazat válságállóságát is megmutatta.

– Az elmúlt másfél évben rendkívüli körülmények között kellett helytállniuk a gazdáknak, hiszen a vírus mellett az agrárium több más kihívással is szembesült. Összességében a borkészletek elmaradtak a sokéves átlagtól, ennek ellenére egyes termelőknél nagyobb mennyiségben halmozódtak fel borok. A segítség részeként a vendéglátásba beszállító és a borturizmusban érintett pincészetek részére nyújtott támogatást 2020 után idén is igényelhették az érintettek. Ehhez másfél milliárd forint támogatási keretet biztosít a kormány.

A miniszter kitért a 2021. augusztus 1-jén hatályba lépett új bortörvényre is. Kiemelte, hogy a járványhelyzet arra is rávilágított, hogy az ágazatban egyre nagyobb az igény az egyszerűbb, átláthatóbb, kevesebb idővel járó, teljesen elektronikus adminisztráció bevezetésére. Ez a szabályozás magában foglalja a szüret, a szőlőfeldolgozás és a borkészítés új adminisztrációs elveit, emellett az eredetvédelem területén nagyobb önállóságot biztosít a termelői közösségek számára.