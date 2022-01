- Már az első nap valósággal lerohantak a vevők – mondta el Oláh Csaba, aki a pápai Celli út mellett árul fenyőfát. Mint mondta, Nordmann-fenyővel foglalkoznak, mert úgy látják, évről évre ez a legkeresettebb fa karácsonyra. – Ennek a fenyőfajtának selymes a tapintása, így a gyerekek is hozzáérhetnek, mert nem bök úgy, mint a lucfenyő. Ugyanakkor a Nordmann-fenyő tartóssága is verhetetlen, nem hullajtja a leveleit – mutatott rá.

Oláh Csaba kiemelte, szombaton nyitottak, és már délelőtt valósággal lerohanták a vevők. – A többség nem hagyja az utolsó pillanatra a vásárlást, szeretik, ha van választék, szívesen sétálnak, válogatnak a fák között. Nálunk 1 és 3 méter közötti fák kaphatók, a vevők leginkább egyébként 1,5 és 2,5 méter közötti fenyőt választanak, de persze vannak kivételek. Az idősek vagy a kisebb lakásban élők kicsi fát visznek, a családosok pedig szeretik a nagy fenyőket – fejtette ki.

A legkisebb Nordmann-fenyők 6-7000 forinttól kezdődnek, és a fákat térítésmentesen házhoz is szállítják. – Azért hoztunk különböző méretű fákat, hogy mindenki megtalálhassa a számára ideálisat. Jóleső érzés volt, amikor elmentem Nagykanizsa mellé ahhoz a termelőhöz, akivel többhektárnyi területet jártunk be, és kiválaszthattam a legszebb fákat – magyarázta Oláh Csaba.

Hozzátette, december 24-ig lesznek kint, emellett a Fenyves utcában is árusítanak fenyőt. – Ez egy családi vállalkozás, és büszke vagyok rá, hogy a családom is kiveszi a részét a munkából – zárta.

- A legkeresettebb a Nordmann-fenyő, de abból is a kisebbet és keskenyebbet keresik a vásárlók. Az idősebbek szeretik inkább a klasszikus és olcsóbb lucfenyőt az illata miatt is, valamint az ezüstfenyő szintén keresett. Vannak évről évre visszatérő vásárlóink, a fenyőket Vas és Zala megyéből, friss vágásból hozzuk. Sajnos évről évre egyre drágábban kapjuk, amiatt nekünk is emelnünk kell az áron. de még idén is már nyolc-tízezer forintért kapható egy-egy átlagos méretű, szép fa, de akár harmincezret is adnak egy nagyobb darabért - ezt már Kovács Renátó tapolcai kereskedő nyilatkozta a Naplónak.

Ivusza Zoltán tótvázsonyi őstermelő érdeklődésünkre elmondta, a Somogy megyei Csurgón termelik a fenyőt, és Tótvázsonyban értékesítik. Luc-, ezüst- és Nordmann-fenyőik vannak: a luc métere 2800 forint, az ezüst 4800, míg a Nordmann 6000 forint idén.

- Karácsonykor még mindig a vágott fenyő a lenépszerűbb. Mi mindig december elején, Mikuláskor vágjuk a fáinkat, ugyanis így tartósabbak - magyarázta. - December 10-én nyitottunk, és két hétig vagyunk nyitva.

Földlabdásat nem tartanak, mert azok a növények nem jól viselik a nagy hőmérséklet-különbségeket, a fenyő ezt nem szereti. A földlabdásnál ugyanakkor az is előfordul, hogy nem iskolázottak ezek a fenyők, és az átültetést nem viselik jól.

Ivusza Zoltán és édesapja Tótvázsonyban várják a vevőket

Forrás: Juhász-Léhi István/Napló

Ivusza Zoltánéknál a kiszállítás és fa talpba faragása ingyenes, benne van az árban. Mint mondta, sok vevőnek nyűg az autós szállítás, ezért 30 kilométeres körzetben házhoz is viszik a karácsonyfának valót.

- Vevőink folyamatosan jönnek, és még 22-én, 23-án is sokan vannak - tudtuk meg. - Ha marad esetleg néhány fánk, azt virágkötőknek adjuk ajándékba.

Az árak? Náluk mindössze 8 százalékkal emelkedtek az árak, mivel őstermelők. A vírushelyzet nem volt rájuk hatással.

- Ami marad, azt viszem haza - árulta el arra a kérdésre, hogy milyen fát állít az Ivusza család karácsonykor. - De tavalyelőtt az is előfordult, hogy a 23-án felállított fánkat odaadtam egy vevőnknek.