Az üzletekben dolgozó munkavállalók érdekképviselete már régóta kéri arra a munkaadókat, hogy a karácsony előtti napon korábban zárjanak be. Javaslatuk többször eredménnyel járt, eleinte 16, majd 14 óráig rövidítették a nyitva tartást. Idén a jogszabályok szerint délután két óráig szolgálhatnák ki a vásárlókat, de a nagyobb, külföldi tulajdonú üzletláncok, az Auchan, a Lidl, az Aldi, a Penny, a Spar és a Tesco az ágazatban alkalmazottakat képviselő szervezet kezdeményezését meghallgatva délben bezárja ajtajait. Minderről Mürkl Mónika, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének Veszprémi megyei titkára beszélt lapunknak. Azt is elmondta, hogy utána még el kell rakodniuk, a polcokat fel kell tölteniük az eladóknak, kollégáiknak, hogy a két napos szünet után, december 27-én készen várják a vevőket. Így is valamivel korábban érhetnek haza, ami december 24-én különösen fontos. A titkár tájékoztatása alapján a kisebb hazai láncok boltjai szenteste napján ugyancsak jellemzően 12 vagy 13 óráig lesznek nyitva. A bútor- és a barkácsáruházak pedig ekkor már jellemzően ki sem nyitnak, akárcsak a kisebb iparcikküzletek. December 31-én hasonló rövidítésnek szintén örülnének az eladók, ezért ezt is kezdeményezte a KASZ. Valószínűleg lesz rá példa, de az év utolsó napján nem olyan egységesen, mint karácsony előtt. Több helyen 16, 18 óráig vásárolhatunk szilveszterkor.

– A jövő évi bértárgyalásokat már elkezdtük a nagyobb élelmiszerláncoknál. Van ahol, megegyezés született. Azonban többnél a gazdasági év március végéig tart, s ha addigra megállapodás születik, akkor azt visszamenőlegesen megadják januárra, februárra is a dolgozóknak. Ugyan a minimálbér mintegy húsz, a szakképzetteknek járó garantált bérminimum több mint tíz százalékkal emelkedik a következő esztendőben, de országos bérajánlás nem született. Ezért a tárgyalásokon azt kérjük, hogy a kapott adókedvezmények révén megmaradó összegeket adják át a dolgozóknak a munkáltatók és igazítsák fizetésüket az inflációhoz. Így mintegy tíz-tizenkét százalékos emelést szeretnénk elérni. Ezt az is indokolja, hogy a legkisebb garantált bér jelentősen növekszik, így az afölött keresők jövedelme összecsúszik azokéval, akik az előbbit kapják. Természetesen az egyeztetéseket szintén befolyásolja, hogy például a lejárati idejükhöz közeli élelmiszereket jövőre egy új szabály szerint kell leadniuk az üzleteknek – sorolta Mürkl Mónika.