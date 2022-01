A Bakonyerdő Zrt. erdészei – mint az Országos Erdészeti Egyesület tagjai – szakmai koordinátorként negyven településen segédkeztek a sorfák elültetésében.

– Társaságunk gazdálkodási területén hat Zala megyei (Sármellék, Balatongyörök, Vállus, Cserszegtomaj, Várvölgy, Nagygörbő), egy Győr-Moson-Sopron megyei (Veszprémvarsány) és 33 Veszprém megyei település pályázott sikeresen a programban. Az elültetett 1042 sorfát leggyakrabban utcák zöldítésére, játszóterek, sportpályák árnyékolására, iskola-, óvodaudvarok, közösségi terek szépítésére használták fel. Több esetben a települések közösségi esemény keretében ültették el a fákat, bevonva ezzel a fiatalokat is, így a program a környezeti nevelési hatását is kifejthette – tudtuk meg Lunk Esztertől, a Bakonyerdő Zrt. kommunikációs vezetőjétől.

A tízezer lélekszám alatti falvak minimum tíz, maximum harminc fát igényelhettek, összesen 19-féle fafajból (kőris, hárs, tölgy, eperfa, díszalma- és körte, platán stb.). A sorfákat a Kefag Zrt. biztosította, melyek elültetéséhez ültetési csomagot is adott. A fa mellé támasztókaró, takarómulcs, törzsvédő háló, kötözőmadzag és településenként egy madárodú is érkezett, mely azt hivatott szimbolizálni, hogy aki fát ültet, az egyben a hozzá kötődő élőlények számára élőhelyet is biztosít.

Az országos szintű program lebonyolításában mind a 22 hazai erdőgazdaság közreműködött. A legtöbb településen segédkező erdőgazdaság a Szombathelyi Erdészeti Zrt. (49 település), a Mecsekerdő Zrt. (43 település), az Észak­erdő Zrt. (41 település), a Bakonyerdő Zrt. (40 település) és a Kaeg Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (40 település) volt.

Az országfásítás részeként az Agrárminisztérium 2020-ban hirdette meg a Településfásítási programot a tízezer fő alatti lélekszámú települések számára, amelynek célja a települések zöldítése és a Vidékfejlesztési program népszerűsítése. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által támogatott program első ütemének sikerét látva az Agrárminisztérium a 2021. ősz–2022. tavaszi időszakra megduplázott keretösszeggel hirdette meg a program második ütemét. A második ütem őszi ültetéseinek lezárása után, jövő tavasszal folytatódik a munka, így újabb és újabb települések zöldülnek, szépülnek tovább.