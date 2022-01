A társaságtól származó faanyagból idén 145 településen több száz rászoruló család számára biztosítják a téli tüzelőt. Az önkormányzatok részéről igényelt szociális tűzifa mennyisége az elmúlt években folyamatosan növekedett, 2021 és 2022 fordulóján elérte a 6500 köbmétert.



A pápai központú erdőgazdaság 120 Veszprém megyei önkormányzattal 5200 köbméter tűzifára kötött szerződést. Volt olyan önkormányzat, amely csaknem 440 köbméter tüzelőt vásárolt. A Bakonyerdő Zrt. több, a működési területére eső Zala és Győr-Moson-Sopron megyei településen is biztosítja a szociális tűzifát, melyet cser, bükk, gyertyán, tölgy, kőris és hárs fafajokból szolgál ki – közölte Lunk Eszter, a Bakonyerdő Zrt. kommunikációs vezetője.



Megtudtuk azt is, hogy a vállalt mennyiség jelentős része már az önkormányzatok telephelyeire került. A fennmaradó rész kiszállítását – a korábbi évekhez hasonlóan – a szerződésben vállalt határidő előtt teljesíti a társaság. Azok az önkormányzatok, amelyeknek pénzügyi lehetőségei megengedték, a pályázati mennyiségen felül is vásároltak, hogy minél több tűzifát oszthassanak ki a rászoruló lakosaiknak. A korábbi évek visszajelzései alapján az önkormányzatok és az erdőgazdaság között hatékony együttműködés, jó kapcsolat alakult ki. Az erdőgazdaságok számára a program sikeres lebonyolítása az állami feladat mellett értékesítési lehetőséget ad. Az önkormányzatok és az állami erdőgazdaságok közös munkájának köszönhetően az ünnepek előtt az igényelt mennyiség legnagyobb részét, összesen 165 ezer köbméter fát kiszállítottak a településekre. Ahol igény volt rá, ott az erdőgazdaságok a szállításban is segítséget nyújtottak az önkormányzatoknak.



A program kilenc éve indult útjára, és az ötezer főnél kisebb lakosságszámú településeken élők tüzelőanyag-­felhasználásához járul hozzá. Ezen időszak alatt az állami erdőgazdaságok több mint egymillió köbméter, fenntartható módon kezelt erdőkből származó tűzifát biztosítottak az igénylő önkormányzatoknak, hogy minden évben minél többen meleg otthonban tölthessék az ünnepeket és a téli időszakot.