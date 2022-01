– Az Országgyűlés két éve fogadta el az új szakképzési törvényt. A cél az volt, hogy a képzések szerkezete és tartalma igazodjon a gazdasági szereplők elvárásaihoz. A projektszemléletű oktatás, a szakmákhoz rendelt kompetenciák elsajátítása került fókuszba. Fontos feladatunk továbbá a duális képzés megerősítése, és a megfelelő infrastruktúra kialakítása – kezdte Pap Máté kancellár.

A gazdasági térség fontos szereplőit sikerült bevonni az oktatásba, és például ezen cégek igényei szerint is gyarapodott a VSZC-ben a választható szakmák kínálata. Sőt, ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően a nappali tagozaton a szakképzős tanulók közel száz százaléka használhatja ki a duális képzés előnyeit. Ám még így is van hová fejlődni, mert a következő időszakban a technikusokat is szeretnénk minél inkább bevonni a duális oktatásba.

– A szakképzés népszerűségét mutatja, hogy tanulói létszámunk egyre gyarapszik. Jelenleg közel 4200 diák tanul a VSZC iskoláiban, és örömmel mondhatom, hogy még van kapacitásunk magasabb létszámra is. A piaci igényekhez igazodva új szakmákat indítottunk a 2021/22-es tanévben. Például a Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikumban a gazdasági képzéseken túl informatikai és közszolgálati technikus, közigazgatási ügyintéző szakokat is elindítottunk. Ajkán a rehabilitációs terapeuta, a gyermek- és ifjúsági felügyelő szakok az újdonságok. A balatonfűzfői Övegesben és a veszprémi Jendrassikban kereskedő- és webáruházi technikus szak indult. A fűzfői intézményben pedig a Balaton- régió igényeit erősítve kishajó- építő és -karbantartó szakra lehetett jelentkezni – ismertette Kavalecz Gábor főigazgató.

A 22/23-as tanévben az automatikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekkel bővül a kínálat. Ráadásul két szakmában, vegyészetben és informatikában okleveles technikusképzés indul. Ennek előnye, hogy a képzési programot a VSZC és a Pannon Egyetem közösen dolgozza ki, és a végzett diákok automatikusan felvételt nyernek az egyetemre, ahol akár 30 kreditet is beszámíttathatnak a megszerzett végzettséggel, vagyis egy teljes félévvel rövidül a képzési idejük.

A VSZC-ben a felnőttek oktatására is kiemelt figyelmet fordítanak. Mint ahogy Pap Máté megjegyezte, sokan nem tudják, de 2020. július 1-je óta mindenki számára két alapszakma és egy szakképesítés megszerzése ingyenes. A régi OKJ-s rendszerben – amely idén december 31-én fut ki – közel 800 szakmát kínáltak, de ezek közül több mint százra évek óta nem jelentkezett senki, így ilyen tanfolyamokat nem is indítottak. Most észszerűbbé tették a rendszert, leszűkítették a kört 174 alapszakmára. Tavaly a centrum oktatói 128 képzési programot dolgoztak ki és mintegy 41-féle képzést indítottak el. A vállalati mérlegképes könyvelő, a grafikus vagy a sportedző teljesen új szakma a kínálatban. A centrum munkáját igazolja, hogy egy év alatt közel megduplázódott a felnőttek oktatásában részt vevők száma.

Pap Máté büszkén számolt be azokról a beruházásokról, fejlesztésekről, amelyeket a VSZC 2021-ben kivitelezett. A Modern városok program keretében valósul meg az Iparospark program, amelynek egyik elemeként megújul a Jendrassik–Venesz Technikum. Felújítják a meglévő tanműhelyt, valamint egy új oktatási szárnnyal és CNC-tanműhellyel bővül az intézmény. A beruházás összértéke mintegy 2,4 milliárd forint. A műszaki átadás ez év márciusában lesz.

Tavaly az Öveges-technikum új külső homlokzati hőszigetelést kapott, emellett kicserélték a kollégiumi vizesblokkokat is. Az Ipari technikumban 17 tantermet újítottak fel padlócserével, festéssel. A Táncsics-technikumban mosdófelújítási program indult, és a közösségi tereket rakták rendbe. Ezek összértéke meghaladta a 300 millió forintot. Szintén saját forrásból több mint 100 millió forint értékben szereztek be informatikai eszközöket.

Kavalecz Gábortól megtudtuk még, hogy nagy sikernek könyvelték el a tavaly februárban indított Sport és tanulás programot, amelynek célja a jól tanuló és tehetséges sportolók támogatása. A programba bekerülő diákoknak havi ösztöndíjat és egyéni tanrendet biztosítanak.

Pap Máté zárásként hozzátette, 2022-ben szeretnék folytatni az infrastrukturális fejlesztéseket. A Házgyári úti tanműhelyük például évtizedek óta várja a felújítást. Ezeken kívül az elitképzés területén készülnek új programokkal, amelyekről február elején adnak majd bővebb tájékoztatást.