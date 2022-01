Tóth Csaba polgármester köszöntőjét követően bemutatta a települést. Amint az a tanácsülésen Gyopáros Alpár kormánybiztostól elhangzott, a vidékfejlesztés zászlóshajójának is tekinthető program minden évben magasabb összeget biztosított a településeknek, amelyek ezen felül év közben kiegészítő támogatásokhoz is juthattak.

- Jelentős uniós források álltak rendelkezésre korábban és a következő hét éves ciklusban még több támogatásra számíthatunk. A következő időszak vidékfejlesztési programját sikerült úgy megtervezni, hogy a Magyar Falu Programmal jól kiegészítsék egymást, a pályázati rendszer tartalmát a polgármesterek határozták meg - mondta a kormánybiztos, és felhívta a jelen levők figyelmét az újdonságokra, amelyek mindegyike a falvakból beérkezett igényt elégíti ki. – Az új eljárási rendben a korábbinál is egyszerűbb lesz a támogatási igény benyújtása. Néhány nap alatt megérkezik a százszázalékos támogatás előleg formájában és rugalmasan kezeljük a váratlan, életszerű helyzeteket, ha méltányossági igényt nyújtanak be. Az új, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztését célzó pályázatok egy csomagban jelennek meg. Egyre többen kérik, hogy támogassuk a bölcsődei férőhelyek bővítését, a felújítási pályázat a meglevő épületek korszerűsítése mellett az eszközállomány bővítését is segíti. Az orvosi rendelő fejlesztési pályázat kitér a fogorvosi szék beszerzésére, a kültéri közösségi tér felújítása mellett járművek tárolásához gépszín építési, fejlesztési támogatást is adunk. A járda felújítási pályázatot kihasználók jobban járnak, ha a társadalmi munkát vállalnak. A szennyvízelvezetés kezeléshez uniós források kellenek, de ivóvíz vezeték szakaszok cseréjére és más kisebb javításokra alkalmas lehet a Magyar Falu Program, amint a légkábelek eltüntetésére ugyancsak és az autóbuszöblök, várók témájában is lépünk várhatóan még idén – mondta Gyopáros Alpár.

Hozzátette, hogy a jövőben 90 napra rövidül bírálati időszak, április elején várhatók a döntések. Már az építési engedélyezési eljárás elindulása esetén kiadják a feltételes támogatói okiratot, fontos könnyebbség lesz ez azoknak, akiket sürget az idő. Elmondta még, hogy a tavaly sikeres ivartalanítási pályázatot megismétlik, kiírása a következő hetekben várható és a falusi civil alapot szintén újra meghirdetik. Leszögezte, hogy munkatársaival sok mindent terveznek még, a témák a polgármesterek inspirációiból táplálkoznak.

Navracsics Tibor kormánybiztos arról beszélt, hogy az észak-dunántúli régióban is vannak települések, amelyek évtizedek óta küzdenek az elvándorlás, munkanélküliség, közlekedési infrastruktúra hiánya problémájával. A polgármestereknek kell megküzdeniük ezekkel a gondokkal és választ adni a választópolgároknak. E problémákra az elmúlt ötven év leghatékonyabb megoldása a Magyar Falu Program. A kormánybiztos az előtte szólóval együtt méltatta Fenyvesi Zoltán érdemeit, aki a választókerület valódi irányítójaként összehangolta az igényeket a lehetőségekkel és a térséget a Magyar Falu Program egyik legsikeresebb területévé tette, ahol nincs olyan település, amely vesztesnek érezhetné magát.

Az országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a program 2019-es indulását kísérő nagy remények beteljesültek. - Az 57 település közül mindegyik nyert, némelyik több pályázaton. Mindenki forráshoz jutott és olyan célt valósíthatott meg, amilyet kitűzött – mondta Fenyvesi Zoltán és elismerte a polgármesterek munkáját, jó együttműködési és kompromisszum készségüket.