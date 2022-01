A négy évvel ezelőtt életre hívott fórum folyamatos lehetőséget biztosít arra, hogy a gazdaság motorjai megoszthassák egymással és a képviselővel észrevételeiket, javaslataikat. A kis -és középvállalatok vezetőinek megtartott személyes fórum meghívott vendége ezúttal a Széchenyi Programiroda munkatársa volt, aki tájékoztatta a vállalkozókat az aktuális pályázati lehetőségekről.

Forrás: Kovács Bálint

Értékelésre került a 2021-es év, amelyet még mindig a koronavírus okozta viszontagságok nehezítettek, de nagyon örülök, hiszen jó évet sikerült zárni a helyi gazdasági szereplőknek, és kivétel nélkül mindenki egy lehetőségként tekint a 2022-es esztendőre- mondta Ovádi Péter.

A nagyvállalatok vezetőivel rendszerint online kerül megtartásra az egyeztetés, ez most sem volt másként. Büszke vagyok, hiszen az elmúlt években több nagyvállalat is nyert a HIPA Versenyképességet Nővelő Támogatási Programján, amely garancia a fejlődésre a munkavállalóknak pedig a munkahelyeik megtartására. Jó látni, hogy a helyi gazdasági szereplők jó kapcsolatot ápolnak egymással. Úgy gondolom ez is a kulcsa annak, hogy Veszprém és térsége élhető és gyorsan fejlődik-mondta a képviselő.