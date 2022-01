A European Dog Show a világ egyik legjelentősebb nemzetközi kutyakiállítása, amelyet évenként rendeznek meg Európa országaiban.

Az óév utolsó napján választották ki az Európa Kutyakiállítás legszebb kutyáját. A több mint 16 ezer nevezett kutyából a franciaországi bearded collie nyerte el a megtisztelő elismerést a felnőtt kategóriában, míg a fiatal Európa-győztes az oroszországi Toy uszkár lett.

Az Európa Kutyakiállítás legszebb kutyája megtisztelő címet egy bearded collie nyerte el

Forrás: herend.com

57 országból több mint 300 kutyafajta érkezett Magyarországra. A Best in Show, valamint a Junior Best in Show dobogósainak fődíjait a Herendi Porcelánmanufaktúra biztosította.