Az ünnepség az eltelt időszak alatt eltávozottak előtti tisztelgéssel, néma főhajtással kezdődött. Dobó Zoltán a vírushelyzetnek a városra gyakorolt hatásáról szólva elmondta, hogy több, mint 460 millió forintnyi be nem folyt adóbevételt kell nélkülözni – Nagy öröm, hogy a város cégeitől nem kellett elbocsátani senkit, igyekeztünk úgy átszervezni a mindennapokat, hogy a hosszú távú működést tartottuk szem előtt. Közös célokat tűztünk ki, amelyek megvalósításában a lakosság is segített. Járványkezelési alapot hoztunk létre átcsoportosítással és kértük a lakosság támogatását. Ennek megfelelően a közcélú adomány számlán 2,6 millió forintunk van, köszönet érte. Fertőtlenítő szolgáltatásokat vezettünk be, a leggyorsabb és hatékonyabb munka fontosságát helyeztük előtérbe. Amint tehettük, a város kivette részét a társadalmi együttműködésből is, köszönjük azon szervezetek munkáját, amelyek tettek a működésért, segítettek betartani a szabályokat – mondta a polgármester és külön köszönte a rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság tevékenységét különös tekintettel a közelmúltban történt vasúti tragédiára.

- Igyekszünk kivenni részünket az egyházi életből, a történelmi egyházakkal együttműködésben például programokat szervezünk. Átadtuk a belváros közepén az új autóbusz pályaudvart, bízunk benne, hogy hamarosan az utazó közönség is birtokba veheti. A Fontos volt, hogy Diszelnek és a Dobó lakótelepnek is tudjunk adni valamit. Diszelben megújult a kulturális intézmény, a lakótelepen sokat tettünk a városrész lakóinak kedvére. A Diák és közétkeztető Kft. gondozásában működtetett Sportszálló sikerrel működött. Megújult a gimnázium épülete és a vívóterme, fejlődött a mozi, a gyermekkönyvtár. A tópart egyre szépül, reméljük a híd cseréje is megvalósul tavasszal. Megszépült a Szent István Park, TAO-s fejlesztések segítenek gyarapítani a város vagyonát – sorolta az eredményeket Dobó Zoltán. Szólt az olimpiai sikerekről és a Podmaniczky-díjról, amely, mint mondta sok ember együttes munkájának elismerése. Bizalmát fejezte ki, hogy a városközpont tovább szépül, még több homlokzat újul meg a jövőben.

A Malom-tó partja egyre szépül, a fahíd felújítása várhatóan idén tavasszal készül el

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

- Az elmúlt időszak eredményei közé tartozik, hogy szennyvíztisztító beruházást hajtottunk végre, de az sem mellékes, hogy az önkormányzat saját cégei jól működtek a járvány okozta nehézségek ellenére is. Jelentős gazdasági eredménnyel zárt a diák- és közétkeztetés, kinyitott a strand, fenntartottuk a zöld területeket, működött a városfejlesztés és a média, rendezvényeket szerveztünk. A pályázati projektek tekintetében jelentős lépés, hogy a város csatlakozott az Európa Kulturális Fővárosa projekthez, amely által gazdag programsorozatban vehetünk részt a város, és a figyelem is Tapolcára irányul. Pályázati támogatással lehetnek ember közelibbek a jövőben a rendezvények, képzések valósulnak meg, javulhat a városlakók mentális állapota. Szintén pályázati támogatás segíti a csapadékvíz elvezetést. Nagy öröm, hogy közel húsz százalékkal nőtt az iparűzési adó bevétel, alig van már szabad hely a vállalkozásoknak a laktanyában. Szoros gazdálkodással, sok lemondással sikerült tehát megőrizni a város pénzügyi stabilitását. Első volt az emberélet, az egészség, de gondoltunk a jövőre is. Az elmúlt két évben úgy terveztük a beruházásokat, kiadásokat, hogy a következő években szintén fejlődhessünk.

A tervek között szerepel a belterületi utak rendbe tétele a város egész területén. A Barackos városrészben közvilágítást építünk ki, az Új temetőben felújítjuk a ravatalozót, a Régi temetőben újat építünk.

A városi múzeum tetőterét kiállítási teremmé alakítjuk át, új katolikus óvoda építését segítjük a Dobó városrészben. Szeretnénk hasznosítani a Berzsenyi utcai gyermekrendelő helyiségeit, és kialakítani egy gyermekegészségügyi központot. Folytatjuk a homlokzat felújításokat, bőven van még mit helyrehozni a városban. A csapadékvíz rekonstrukcióba is belefogunk. Sok feladat áll előttünk, a megvalósításhoz rövid lesz az év és a gazdálkodáson szigorítanunk kell – szögezte le a polgármester és kérte, hogy a városlakók segítsék a munkát építő jellegű észrevételeikkel, tanácsaikkal. Keressék a lehetőségét az egyetértésnek, az egymásnak való segítésnek.