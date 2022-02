A legnagyobb mértékben a budapesti agglomerációban és a Balaton környékén, de a megyeszékhelyeken is átlag feletti ütemben drágultak a lakások. A megyei toplista dobogósa Székesfehérvár, Debrecen és Győr városa lett. Veszprém a lakásdrágulás tekintetében a negyedik helyen végzett a megyeszékhelyek között.

A KSH adatai szerint 2021 harmadik negyedévében a használt lakások ára 15, az új építésűeké pedig 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. Egy használt lakást így átlagosan 21,1 millió forintért lehetett megvásárolni, míg az újakért átlagosan 40,6 millió forintot kértek az eladók, kivitelezők. A megyeszékhelyeken az átlagár még magasabb, egy használt lakás esetében plusz nyolcszázalékos is lehet, azaz megközelítheti a 23 millió forintot. Az egy négyzetméterre jutó ár 362 ezer forintra jött ki, ami szintén azt mutatja, hogy átlag feletti ütemben drágultak az ingatlanok vidéken tavaly január és szeptember között, 2020 azonos időszakához viszonyítva – derült ki a Duna House KSH-adatokra alapozott elemzéséből.

Átlagár szempontjából a legdrágább megyeszékhely Székesfehérvár, ahol átlagosan 29,8 millió forintért lehetett ingatlant vásárolni, ami 13,3 százalékkal magasabb érték, mint egy évvel korábban. A rangsorban Debrecen és Győr következik 28,5, illetve 27,9 millió forinttal. A megyeszékhelyek között Veszprém a negyedik a sorban a 27,4 millió forintos, használtlakás-­átlagárral. Ha négyzetméterár vonatkozásában vizsgáljuk a helyzetet, az élen nem történik változás. Fejér megye központja továbbra is vezet (462,7 ezer forint négyzetméterenként), ám Hajdú-Bihart (457,8) és Győr-Moson-Sopront (440,9) beelőzi Veszprém, ahol 460,7 ezer forintos négyzetméterárral kell számolniuk a potenciális vevőknek használt lakás esetén.

Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője kérdésükre elmondta, hogy az új építésű ingatlanok árai befolyásolják leginkább az árakat a megyeszékhelyeken is. Fejér megye, a Velencei-tó környéke már Budapest agglomerációjának is tekinthető. Nagyon sokan költöztek ki ide, sok új sorház, ikerház épült, illetve rengeteg fejlesztés is történt Székesfehérváron.

Veszprém esetében a Balaton közelsége és a régió ingatlanárai is sokat húznak felfelé, és természetesen az Európa Kulturális Fővárosa projekt is hatással van az ingatlanárakra, mivel a város vonzóbb lesz általa, többen szeretnének ide költözni. Egyébként országosan szűkös az ingatlankínálat, nem tudja követni a megnövekedett keresletet, ami szintén az árak emelkedéséhez vezet.

Veszprémben – a friss hirdetéseket böngészve – megállapítható, hogy 40-60, sőt 80 millió forint körül mozog például a háromszobás lakások ára. Ennek ellenére a szakértő szerint keresik a lakásokat. Például a csok esetében is minimum négyzetméterek vannak megszabva egy-két, illetve három gyerek esetében a támogatás felvételéhez. Az új ingatlanok esetében a Zöld Otthon Programnak és a kedvezményes hitelnek köszönhetően keresik a kényelmes, nagyobb lakásokat, és nem csak a családi házakat, amelyek árkategóriában egy újabb ugrást jelentenek. Idén még élnek az otthonteremtési kedvezmények, a csokkal vásárolt ingatlanok illetékmentessége is növeli a keresletet, és az akár 10 millió forintos szabad felhasználású Baba­váró hitel még biztosan felvehető december 31-ig.

Benedikt Károly szerint a jelenlegi körülmények között további áremelkedésekre lehet számítani, de ezek mértéke eltérő lehet. Éves szinten az új építésű ingatlanok áremelkedése néhol akár 10 százalék fölé is mehet, de általánosságban öt-nyolc százalékos emelkedés várható 2022-ben.