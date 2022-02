“Eladó Nyaraló! Németbánya, a bakonyi erdők ölelésében fekszik, a környék legkisebb településeként. Területileg kicsi, de értékeiben annál nagyobb. A faluba érkező emberek mindegyikét magával ragadja Németbánya egészéből áradó csend és nyugalom. A szinte harapni való friss levegő, az erdőből áradó illatok, a madár csicsergés, az úton előttünk átszaladó mókus, a kertekben legelésző birkák látványakor az ember úgy érzi, bárcsak megállíthatná az időt! Gyönyörű környezetben , az erdőben található ez a 97 nm-es nyaraló. Az eredeti ház fenyőgerendából épült, ehhez hozzáépítettek.

A munkálatok nem fejezőtek be, ez az új tulajdonosra vár. Sok nyílászáró került beépítésre, ezért nagyon világos és bentről is csodálhatjuk a gyönyörű panorámát. A telek méret 3170 nm. Vezetékes víz, villany be van vezetve. A fűtés kályhával, illetve két helyiségben infrával megoldott. Lemeztető. Bitva patak völgyében megbúvó, erdökkel körülvett kis zsákfalu. Az alig pár tíz lelket számláló falucska igazi aktív és passzív pihenés fellegvára. A falut átszelő patakon átkelve kb.1,5 km-re található a Pisztrángos tó, az Országos Kéktúra Útvonala falunkon keresztül vezet, Bakonybél is így közelíthető meg 10 km-es sétával. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!