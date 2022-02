A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Uzsai Erdészeti Igazgatóságának Úrbéri Vadászházánál megtartott ünnepségen Németh Attila tájegységi fővadász köszöntötte a megjelenteket, és számolt be a közös teríték 41 dúvadat felvonultató eredményéről.

Vezsenyi Imre, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője példaértékűnek nevezte a kezdeményezést, és köszönte a dúvadhéten résztvevők munkáját, akik időt és energiát nem sajnálva, nagyon szép terítéket produkáltak. Kiemelte, hogy a dúvadhét azt a közös vadgazdálkodási érdeket szolgálja, hogy a jövőnek még egészséges, jó gazdálkodási alapot szolgáltató nagyvadállományt tudjanak nevelni, létrehozni.

Simon Sándor, az Uzsai Erdészeti Igazgatóság vezetője maga is hozzájárult egy aranysakállal a terítékhez. Az erdészeti igazgató elmondta, hogy az uzsai erdészetnél mindig kiemelt priorítást jelent a ragadozó kérdés. Ez az Afrikai sertéspestis (ASP) szempontjából is kardinális kérdés, mert vektorként szerepelhet. Másrészt, ha idővel beköszönt a térségünkbe is az ASP, akkor az apróvadgazdálkodás és a megmaradó nagyvad törzsállomány megóvása nagyon fontos szempont lesz a jövőben. Ennek az alapjait a ragadozók számának kordában tartásával lehet megteremteni. Elmondta még, hogy humán egészségügyi szempontból is kötelességük a ragadozók számát apasztani, emellett szép kihívás is - a növekvő vadászati nyomás miatt sokkal óvatosabb, később mozgó - ragadozók gyérítése.

Pap Gyula a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke kiemelte, hogy a dúvadhét mindenképpen jól szolgálja a megye vadgazdálkodási érdekeit, és aktivizálja a vadgazdálkodási egységeket. Véleménye szerint a dúvad projektnek egyre nagyobb jelentősége lesz a későbbiekben. Az ASP jelenlétével és terjedésével drasztikusan csökkenni fog a vaddisznóállomány, és ezen vadfaj tekintetében a vadászati lehetőség majdhogynem megszűnik. A szarvas állomány apasztása mindenképpen indokolt a vadkárok és a jelenlegi terményárak miatt is. Ezért egyre inkább előtérbe kerül az apróvad vadászat lehetősége és fejlesztése. Ennek kulcsfigurája a dúvad mielőbbi apasztása, ahol még van feladat. A kamara elnöke szerint az apróvad felhozatala egy új dimenziót hozhat a vadászok, az egyesületek életében. Visszakanyarodunk a nagyapáink által folytatott, jó hangulatú, beszélgetésekkel, barátságokkal összekötött apróvad vadászatokhoz, ahol nem is annyira a lövés, inkább az egymáshoz kapcsolódás, a társasági élet kap majd nagyobb szerepet.

A köszöntőket követően Vezsenyi Imre az Afrikai sertéspestissel kapcsolatos érdekes és fontos információkkal szolgált, majd Németh Attila tájegységi fővadász az aranysakál állomány akusztikai eszközökkel történő felmérésének tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. A rendezvény közösebéddel zárult a vadászházban.