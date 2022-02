Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az avatási ünnepségen szólt az önkormányzatok támogatási lehetőségeiről.

– A kötelező feladatokhoz a Belügyminisztériumtól kapnak támogatást, az agrár ágazatot a vidékfejlesztési pályázatok segítik, a Magyar falu program az ötezer fő lélekszám alatti települések mellé áll. Fontos volt a Terület- és településfejlesztési operatív program is, amely azon támogatások elérésére adott lehetőséget, amelyeket az előbbiekből nem lehetett megvalósítani. Az elhagyott laktanya terület az idők során így egyre komfortosabb lett, a Start munkaprogram pedig segített munkához jutni már akkor, amikor Magyarországon 12 százalékos volt a munkanélküliség. A közmunkaprogramba be lehetett vonni azokat, akiknek nem volt munkájuk, több, mint 200 ezer főt. Többek közt a Start programban dolgozhattak, amely értékteremtő is volt. Ezek a programok prosperálnak állami támogatással és sok embernek adnak munkát. A környéken Nyárádon és Lovászpatonán is van hasonló üzlet, amellyel a legfontosabb cél, hogy egy kereskedelmi láncszem haszonkulcs kiessen, a vásárlók olcsóbban jussanak a termékhez közvetlen a termelőtől – mondta Kovács Zoltán és gratulált a piac területén elvégzett munkához.

Molnár András Kadocsa, Kovács Zoltán és Ferenczi Gábor az üzletben Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Ferenczi Gábor polgármester arról beszélt, hogy az avatással régi álom válik valóra. – Mostantól saját termékeinket mi magunk értékesíthetjük a piacon és másutt. A Devecseri portéka termékcsaláddal a termesztés, a feldolgozás és az értékesítés is a város kezében lesz a mai naptól, itt a meggyeserdei egykori laktanya területén, ahol ma az ország egyik legnagyobb használtcikk piacát és most már üzletét is üzemeltetjük a Városüzemeltetési Kft-n keresztül. Az üzlet a portéka mintaboltja, amelynek kínálata nem csak a mi termékcsaládunkat, hanem a helyi és környékbeli termesztők terméket is bemutatja. Savanyúságaink, szörpjeink, fűszernövényeink, lekváraink, szárított zöldségeink mellett most tojás és méz, száraz tészta is kapható. Terveink szerint a jövőben szélesítjük a választékot – mondta a polgármester és megköszönte a a Városüzemeltetési Kft. munkatársai munkáját, valamint Kovács Zoltánnak a beruházásokhoz nyújtott segítségét. Így 200 millió forintos támogatásból a piacra vezethették a városból az ivóvíz és szennyvíz vezetéket, utakat aszfaltozhattak, elkészült a csapadékvíz elvezetés és kandelábereket helyeztek el. Tavasztól bővítik az árusító teret és termelői piacot, később autópiacot nyitnak.