Kontrát Károly államtitkár, képviselő Kiss Csaba polgármesterrel a körjegyzőségnél tekintette át az elmúlt időszakot. A falu elöljárója kiemelte, 2017. óta mintegy 201 millió 500 ezer forint értékű fejlesztés történt elsősorban a Belügyminisztérium és a Magyar falu program támogatásával, melyben meghatározó szerepe volt Kontrát Károly képviselőnek. A polgármester aláhúzta, terveik szerint a körjegyzőség, a könyvtár, a klubszoba a faluház tágas emeletére költözne, és az alsó szinten kapna helyet a gyógyszertár. A házat csak lifttel tudják akadálymentesíteni, ami a beruházás része lenne. A körjegyzőség mostani épületébe költözne az orvosi rendelő és a fogorvos.

Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő és Kiss Csaba polgármester bejárták Szentantalfát, ahol megnézték a játszóteret és faluházat is Forrás: Kovács Erika/Napló

Kiss Csaba büszkén említette, 521-en élnek a faluban, ebből 124 a 14 év alatti, 151 pedig 18 évesnél fiatalabb, az átlag életkor 34 év. Az óvodát, ahová 55 gyermek jár, kinőtték, így azt tervezik, hogy egy csoporttal bővítik. A tájékoztató után a képviselő és a polgármester bejárták a települést, ahol megnézték a játszóteret, a műfüves pályát és a futókört, az evangélikus templomot, Sólyom Gyula különleges rádió gyűjteményét, valamint a faluházat.

Népszerű a retro hangulat. Vedres Gábor megtekinti az ötszáz darabból álló, különleges rádiógyűjteményt Forrás: Kovács Erika/Napló

-Szentantalfán a Magyar falu programnak köszönhetően például új falubuszt szereztek be, utat újítottak meg, új játszótér, és egy kis futballpálya is épült a gyermekek nagy örömére. Ez is azt mutatja, hogy a magyar vidék töretlenül fejlődik, és ennek köszönhetően pedig nő a lakosság száma is. Bízom abban, hogy ez a fejlődés tovább folytatódhat a vidék javára. Nincs sikeres Magyarország sikeres kistelepülések nélkül! – összegzett Kontrát Károly államtitkár, képviselő.

Forrás: Kovács Erika/Napló

Mint ismert, a Szentantalfai Körjegyzőség a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. A körjegyzőségen a helyin kívül intézik még Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár és Balatoncsicsó ügyeit.