Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyűlési képviselője felidézte, amikor elkészült az Almádi Sportközpont felkeresték a sportegyesülettől és a civil szervezetektől a további fejlesztésről. A képviselő javaslatára 100 millió forinttal támogatja a kormány, hogy a két hektáros területet meg tudja vásárolni a város, a kivitelezés összegéről később lehet beszélni. Cél, hogy a városnak legyen egy közösségi célokra is alkalmas, tágas szabadidő központja, ahol a helyi emberek, a családok találkozhatnak. Javasolta, a terv készítői vizsgálják meg, hogyan lehet biztonságosan megközelíteni a területet, például a 71-es számú útról. Felvetette, tájékoztassák a lakosságot a tervről, és kérjék véleményüket, javaslataikat, utána dönthet a továbbiakról az önkormányzat. Ha a képviselő támogatást kap a választáson, továbbra is támogatja Balatonalmádi törekvéseit.

Kepli Lajos polgármester méltatta, hogy a térség országgyűlési képviselője segítségével megkapott támogatást. Az épület létrehozása érdeke a városnak, mely az utóbbi évtizedben látványos fejlődésnek indult, amit szeretnének fenntartani. A terület kiválóan alkalmas szabadidő központ létrehozására a meglévő sportpálya mellett, mely szintén nagyszabású állami támogatásnak köszönhető. A közeli vörösberényi rész, mely a kolostor és a Magtár felújításával kulturális funkciót kapott, kiváló összhangban állhatna a tervezett épülettel, mely kedvezően érintené a helyiek életét, az idegenforgalmat.

Kiss Viktor tervező mérnök beszélt a tervről és a megvalósítási tanulmányról, az előttük álló feladatokról. Azt mondta, az önkormányzat célja, hogy az épületben például szalagavatókat, bálokat, kulturális és különféle városi rendezvényeket, vásárokat, koncerteket is rendezhessenek. Javasolta, lakossági fórumon vitassák meg az elképzeléseket. Kiemelte, az infrastruktúra megoldható, de további közmű építésekre, illetve kiváltásokra van szükség, és biztosítani kell az energiaellátást is. Ha minden rendelkezésre áll, 2023 második felére elkészülhetnek a tervek, a kivitelezés pedig 2024 második felére tervezik. Üdvözölte a leendő beruházást Ács Attila a helyi sportegyesület elnöke, a központ egyik kezdeményezője és Fabó Péter képviselő, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője is. Azt mondták, az épület teremsportoknak is helyet adhat és jelentős közösségformáló ereje lehet.