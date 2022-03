A Balatonfüred-Csopaki Borvidéken is elkezdődött a borversenyek sorozata egy év kihagyás után. Azok, akik jó eredményt érnek el a hegyközségi borversenyen tudnak nevezni a borvidéki versenyre, ahonnan tudnak továbbjutni és nevezni az országos megmérettetésre. Ezek a lépcsőfokok az egyre erősödő verseny szűrői is, így alakul ki majd a legjobb hazai borok listája, amely komoly marketingértéket képvisel, amelynek meghatározó szerepe van az ország megítélésében, az idegenforgalomban is. A három hegyközség alkotta borvidék első borversenyét, a nyolcadik Szent Orbán napi Hegyközségi borversenyt, a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség rendezte meg tagjainak.

A versenyre 17 borászat 83 mintával nevezett, amelyet három, öt-öt tagból álló bíráló bizottság hozzáértéssel, a legnagyobb odafigyeléssel értékelt, 100 pontos bírálati rendszerben. A szakemberek azt mondták, öröm volt, hogy a csendes borok mellett egy pezsgőpincészet két pezsgővel is megjelent. A borverseny Simon Cecília, ismert borász szakmai elnökletével és vezetésével zajlott, a további bizottság elnöki posztot Englert Dezső, a Balatonfüred-Csopaki Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, illetve Szabó István, korábbi hegyközségi elnök töltötte be.

Baloghné Király Mónika szőlész, a szervező hegyközség elnöke

Forrás: Kovács ERika/Napló

A versenyre 25 olaszrizling fajtájú bor érkezett, zömmel a 2021-es évjáratból. Baloghné Király Mónika kiemelte, ez a szám is jelzi, hogy mint a hegyközség zászlósbora, az olaszrizling kihagyhatatlan és végtelen sokszínűsége páratlan kincset tartogat a borász, illetve a fogyasztó számára. Bármennyire is fontosak a versenyek, megmérettetések, a végső „díjat" a fogyasztó adja a megkóstolt borra. Mindig szem előtt tartva az aktuális borfogyasztási szokásokat, trendeket, elvárásokat kell a pincészeteknek folyamatosan megújulni, formálódni, hogy az ideérkező vendégek elvigyék magukkal a hegyközség jó hírét, ízét.

-Ezen a páratlan gazdagságú területen, a Balatonhoz olyan közel, hogy szinte egy-egy dűlő lábát szinte nyaldossa a tó vize, fokozott felelősséggel gazdálkodva kell előállítani a csodát, a bort, fogalmazott a szőlész. Az eredményeket az Arácsi Népházban április 9-én délután hirdetik ki. Akkor közlik, hogy ki lett az év szőlőtermelője, és azt is, hogy ki nyerte el a balatonfüredi hegyközség fiatal borásza címet. Mindemellett számos különdíjat is kiosztanak majd.