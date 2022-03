A jármű két héten át közlekedik itt és Várpalotán, majd a Volánbusz Zrt.-vel pályázni lehet rájuk, hangzott el a busz és vasúti pályaudvarnál hétfőn.



Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő felidézte, diákként dolgozott a vasútállomás építésén, így hozzájárulhatott Balatonfüred és térsége közlekedéséhez, melyet más településekkel együtt most képvisel a parlamentben.

–A közösségi közlekedés fenntartása közös érdek, mondta, majd méltatta, hogy megyénkben számos modern busz közlekedik. A zöld busz új élményt ad, környezetbarát, gazdaságos. Szerinte nagy szükség van arra, hogy ilyen járművek közlekedjenek Balatonfüreden és Várpalotán. A járművekre lehet pályázni, beszerzésüket támogatja a kormány.

Bóka István polgármester örömtelinek nevezte az eseményt, bízik a további lépésekben. Jóval nagyobb ütemben szeretnének a közlekedésfejlesztésben az északi parton haladni, majd szólt az eredményekről, mint például a 8-as számú főút várpalotai elkerülője, a Veszprém körüli fejlesztések, a vasút villamosítása, a Bahart hajóflottájának megújulása. Méltatta a helyi autóbusz és vasútállomást, az elektromos buszt, amit hetekig használhatnak a közlekedésben. A város a méretéhez képest nagyobb tömegközlekedést tart fenn. Jó műszaki állapotú, korszerű buszokra van szüksége a lakosságnak Balatonfüreden, ahol egyaránt kedvelik a kötött pályás és a közúti, illetve buszos közlekedést, melynek fontos szerepe van a város és térsége életében.

Katona Csaba, Várpalota alpolgármestere kiemelte, a levegő tisztaságában alapvető szerepe van a fosszilis tüzelőanyagoknak, a közlekedésnek. Szólt a fenntartható energiai stratégiájukról, a város mobilitás tervéről, méltatta a környezetbarát buszt, amit egy ideig használhatnak, és a későbbiekben reményei szerint működtetnek is. Az energia hatékonyságot érintő pályázataiknál köszönettel beszélt Kontrát Károly képviselő segítségéről.

Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója a környezetvédelemre helyezte a súlyt. Azt mondta, zöld megoldást választ, aki tömegközlekedésre száll. Reményei szerint fejlesztéseikkel minél több embert tudnak a közösségi közlekedésbe csábítani. 2018-ban megkezdték az országos autóbusz megújítást, mellyel 1800 új buszt állítottak forgalomba az elmúlt négy évben, jelenleg 1000 új jármű beszerzése zajlik. Ezzel 2023 elejére a Volánbusz Zrt. európai szinten is nagynak számító, 6000 darabos flottájának a 45 százaléka újul meg, az átlagéletkor nyolc év lesz. A zrt. részt vesz a zöld busz programban, most 100 darab busz vételére kaptak kormányzati támogatást, és a 25 ezer lakos alatti városokban is lehetnek ilyen buszok. Nagyon fontos, hogy ezeket megismerjék az utasok, és bízik benne, sikeres pályázatot tudnak benyújtani a két várossal. Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója aláhúzta, a beszerzéshez szükséges forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja. A zöld közlekedésnek üzenete van, szemléletváltás, érdemes széles körben megismertetni, az elektromos buszok hangtalanul működnek. Reményei szerint idén már állandó jelleggel közlekednek ilyen járművek a 25 ezer lakos alatti településeken is.

Az átadáson megtudtuk, 180 millió forintba kerül egy elektromos busz, melyből 80 százalék az állami támogatás, a többi adott település önrésze. A járművekhez töltőállomásra is szükség van, a forrás nagyobb részét szintén az állam vállalja magára.