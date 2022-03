Navracsics Tibor kormánybiztos leszögezte az ünnepségen, hogy a program az elmúlt ötven év legnagyobb fejlesztési programja. – A célja, hogy a támogatások révén meghozza a kedvet ahhoz, hogy falun éljelek a fiatalok. Az elmúlt néhány év már bizonyított, az eredménye, hogy a tulajdonosok fel tudják újítani az épületeket, nincs már üres ház a falvakban, sőt, új telkek is kellenek. Tehát nagy igény van a falvakra, amelyek vonzó lakóhelyek lettek újra. A program különféle alprogramjai pedig sok más lehetőséget is kínáltak arra, hogy a vezetők megalkossák saját fejlesztési terveiket és a településeket vonzóvá tegyék ismét. A program a tervek szerint a jövőben a zsákfalvak zsák jellegének feloldását is segíti. Megoldható lesz a más falvakkal való összeköttetést biztosító utak felújítása – mondta a kormánybiztos és reményét fejezte ki, hogy a település újabb támogatásokkal gazdagodik a jövőben.

A sáskai beruházásokat Navracsics Tibor adta át

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Horváth Bence polgármester a fejlesztéseket részletezte. – Az önkormányzati épület értékét növelte a két beruházás. Az első ütemben a hivatalba került a könyvtár, az orvosi rendelő, valamint közösségi színtérrel, jegyzői és polgármesteri irodával bővült az épület. A fejlesztés során elkészült az energetikai korszerűsítés és a burkolás, az átalakítással pedig nagyobb tereket nyerhettünk. A másik pályázati támogatással terasz épült, szigeteltünk, hideg burkolás készült. Egy újabb támogatás segített, hogy a Kubota kis traktorhoz homlokrakodót vásároljunk. Ez megkönnyíti a falugondnok munkáját, a zöld területek gondozását – mondta a polgármester és megköszönte a jelen levők részvételét. Az ünnepségen a szónokokkal együtt Albertné Asztalos Anita alpolgármester vágta át a nemzeti színű szalagokat, Gadó Sára pedig saját, a településről írt versét szavalta.