A több százmillió forintos zöldmezős beruházás a Honvédelmi Minisztérium (HM) 2020-ban átadott logisztikai központjának szomszédságában kezdődött el. A keddi alapkőletételen Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) kiemelte, a beruházás hozzájárul a választókörzet versenyképességének javításához. Örömét fejezte ki, hogy a magáncégek mellett állami szereplők is lehetőséget látnak a térségben: a HM logisztikai központja után a Magyar Posta is ezen a területen fejleszt.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) felidézte, a város képviselő-testülete 2011-ben döntött úgy, hogy a város gazdaságának fejlesztése érdekében ipari beruházásokra alkalmas területeket jelöl ki. Ebbe a körbe került a korábban szántóföldként használt ingatlan is, amely a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) közreműködésével hasznosul most. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a terület fejlesztése folytatódik.

Varga János, a Magyar Posta Zrt. logisztikai igazgatója elmondta, jelenleg a veszprémi vasútállomás melletti helyszínről szolgálják ki a térség kétszáz településének 300 ezer lakosát. Az új üzemcsarnok kétszer akkora lesz, mint a mostani, és kollégáik jobb körülmények között dolgozhatnak az új üzemcsarnokban. Hozzáette, a veszprémi beruházás egyike annak a fejlesztéssorozatnak, amelynek részeként országszerte 19 vidéki és négy budapesti depót építenek. Az üzemcsarnokok megépítése mellett automatizálják a csomagfeldolgozást, és modern informatikai rendszert is bevezet a posta. A beruházások azért is fontosak a társaságnak, mert az e-kereskedelem növekedésével a csomagforgalom is évről évre emelkedik. A veszprémi térségben tavaly már közel 300 ezer csomagot kézbesítettek. A depóban több mint 160 ember foglalkoztatását tervezik. Az 5500 négyzetméteres létesítményt a tervek szerint az idei harmadik negyedévben adják át.