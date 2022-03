– A kincstár kizárólag az állam által kibocsátott, állami kezességvállalással garantált értékpapírokat forgalmaz, ezért ez az egyik legbiztonságosabb befektetési lehetőség. Kettőt kiemelnék az állampapírok közül. Az egyik a babakötvény, amely 18 éven aluli gyermekeknek vásárolható, míg a másik a prémium magyar állampapír – mondta Máhlné Pályi Beatrix.

Az igazgató asszony elmondta: az úgynevezett Start-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére lehet megnyitni, hanem az a gyermek bármely életkorában nyitható. A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól. A megtakarítás teljes összegét a gyermek veheti majd fel nagykorúvá válása után, szülő és más természetes személy sem férhet hozzá korábban. Az így összegyűlt összeget a fiatal bármire szabadon felhasználhatja.

A Start-számlát 2012 októbere óta kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, amelyen az állam által a gyermek számára biztosított 42 500 forintos Életkezdési Támogatást automatikusan Babakötvénybe fektetik, és kiemelt kamatozással gyarapszik a gyermek nagykorúvá válásáig. A kincstárban eddig közel 276 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát, és az ezeken található Babakötvény állománya megközelíti a 163 milliárd forintot. A megyében már hozzávetőleg 11 ezer gyermek rendelkezik Start-számlával, és a számuk évente több mint 10 százalékkal növekedik.

Máhlné Pályi Beatrix beszélt arról is, hogy a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője, a Magyar Állam áll. Elmondása szerint az állampapíroknál a teljes tőkére és kamatra értékhatár nélkül állami garanciát ad az állam. Magas a hozam, és sok más kedvező feltétel mellett napi árfolyamon, lejárat előtt is visszaváltható az állampapír. Ha valaki lejárat előtt fel szeretne bontani egy befektetést, akkor megteheti részletekben is, kamatveszteség nélkül.

A Veszprém Megyei Igazgatóság az állampapírok állománya és az ügyfélszám tekintetében országosan a középmezőnyben foglal helyet.

– Nagyon szeretnek személyesen is felkeresni minket az ügyfelek, azonban egyre többen használják az elektronikus csatornáinkat is – jelentette ki érdeklődésünkre a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei igazgatója.

Érdekes tény: míg korábban az idősebb korosztály volt leginkább a Magyar Államkincstár ügyfélállományának „törzse”, mára egyre több a fiatalabb ügyfél. Ennek egyik oka bizonyosan az is, hogy az elektronikus szolgáltatásaik igénybevételével az ügyfelek személyes megjelenés nélkül, ügyfélkapun keresztül nyithatnak számlát (akár a gyermeküknek is), és az állampapírokkal kapcsolatos ügyeiket díjmentesen, interneten (WebKincstár), mobiltelefon-alkalmazáson (MobilKincstár) keresztül is intézhetik.

Az államkincstári igazgató úgy látja: Veszprém megyére inkább a sok, kisebb befektetés (ötmillió forint körüli) jellemző. Be lehet fektetni néhány ezer forintot is.

– Érdemes nálunk tájékozódni, hiszen a honlapunkon sok információ található, és személyesen is rendelkezésre állnak kollégáink, akik befektetési tanácsot ugyan nem adhatnak, de tájékoztatást nyújtanak minden szükséges információról – hangsúlyozta Máhlné Pályi Beatrix.

A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága ügyfélbarát, kisgyermekkel is fel lehet keresni az ügyfélszolgálatot, ahol sok játékkal felszerelt babaváró van. Megtudtuk, hogy a kincstárnál díjmentes a számlavezetés, és mint fentebb írtuk, online is intézhető a számlanyitás és az állampapír-vásárlás is.

– Az ügyintézéshez lehet időpontot foglalni honlapunkon. Nem hosszú, maximum fél óra a személyesen történő számlanyitás, az értékpapír-vásárlás pedig még ennél is kevesebb időt vesz igénybe. Jó érzés, hogy ügyfeleink szeretnek hozzánk járni, ami a kollégák munkáját is minősíti. Nem csoda: nagyszerű csapatunk van, jó vezetői gárdával – fogalmazott Máhlné Pályi Beatrix.