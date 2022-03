Több, mint háromszor annyi forrás áll rendelkezésre ma a magyar gazdáknak, mint az ezt megelőző időszakban. Soha ennyi forrás nem állt rendelkezésükre.

Erről beszélt Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának elnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) sajtótájékoztatóján pénteken a Megvédjük a magyar földet, kiállunk a magyar gazdákért! címmel rendezett fórum előtt.

Az elnök elmondta, hogy a magyar mezőgazdaság nehéz utat járt be, veszteséges volt az állattartás, de a növénytermesztés sem kapott lábra 2010-ig. - Azóta átalakult az agrár támogatási rendszer, ma már nem perifériás szereplő az agrárium, a támogatási rendszer az érintettek javaslatai alapján alakult át. 2012 körül már látszott a magyar mezőgazdaság talpra állása is, kiderült, hogy a mezőgazdaságban jelentős teljesítő képesség lappang. Nehéz időszak volt 2014, amikor lejárt a moratórium, új földforgalmi törvény kellett, de sikeres volt a jogalkotás. Amagyar termőföldet nem sikerült kihúzni a magyar gazdák lába alól, mára megerősödtek, vetélytársai lehetnek az uniós gazdáknak. Az 2018-22-es időszakban már a magyar mezőgazdaság nyújtotta a legtöbb eurós kereskedelmi egyenleget, más területen nem volt akkora különbség a megszerzett és eladott termékek jövedelméből, mint a mezőgazdaságban. Az unió egyik kulcsfontosságú minőségi exportőrei lettünk, különösen gabonafélékben, így ma a legigényesebb piacokon is kizárólagos beszállítók vagyunk. A például a japán és skandináv piacokon is, amelyek távol tartják magukat a gmo-s termékektől – mondta a képviselő.

Szólt arról is, hogy a kormánya négymilliárdos azonnali segítséget szavazott a sertéságazatnak. - Most az uniós vészügyi alap megnyitásáért küzdünk, ezt a dánok és a nyugatnémetek nem szeretnék, ők harcot szeretnének, a kivéreztetésünkre játszanak, lehet, hogy tüntetés lesz a vége. A 2021-27-es pénzügyi ciklust elfogadták. Az előző 2013-20-ig tartó ciklusban a magyar vidékfejlesztésre 1400 milliárd forint állt rendelkezésre és ennyit tettek mellé a gazdák. A magyar kormány úgy döntött, hogy az uniós forrás mellé 2021-től 80 százalékos önerőt ad az eddigi 17 és fél százalékos helyett, így a hazánknak szánt földalapú támogatás 4300 milliárdra nőtt az 1400 milliárd helyett. Több, mint háromszor annyi forrás áll rendelkezésre, mint az ezt megelőző időszakban. Soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre a magyar gazdáknak. A 2021-22-es évben ebből 1600 milliárd már megnyílt pályázat útján. Az osztatlan közös tulajdonok megszüntetése zajlik, úgy érezzük, véget tudunk vetni a hátráltató rendszernek. Megnyitottuk az idősödő gazdák pótlására a fiatalok bevonását javasló gazdaság átadási törvényt, amely 2023-tól lép életbe és ekkor nyílik meg az uniótól a fiatal gazdák támogatása is - – mondta Font Sándor.

Sövényházi Balázs, a NAK Veszprém megyei elnöke leszögezte, hogy ki kell állni a magyar gazdákért, Navracsics Tibor, kormánybiztos, országgyűlési képviselőjelölt szerint a gazda a helyi társadalom egyik meghatározó személyisége, aki hozzájárul a közjóhoz. - Ebben a választókerületben a települések mindegyike ezer szállal kötődik az agráriumhoz, még Ajka városa is. A kerületben a mezőgazdaság minden területe megjelenik – mondta a kormánybiztos.