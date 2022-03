A hosszú hétvégére tankolt be diesel üzemanyagból

A negyven éve Németországban élő Veidinger Ervin és felesége egy hétig itthon vendégeskedett, disznót vágtak. Mint mondta, a hosszú hétvégére tankolt be diesel üzemanyagból. Pénteken a bátyjához utaznak Nyergesújfalura, majd vasárnap indulnak vissza Berlinbe, és nem tudja, hogy Szlovákiában és Csehországban milyen helyzet alakult ki, tart tőle, hogy esetlen benzinhiány lépett fel. Nem szeretne megállni egyik szomszédos országban sem, ugyanis egyetlen tankolással közel 1200 kilométer le tud vezetni, így végig kitart a tank a mintegy 900 kilométeres úton.

Hosszú sorok alakultak ki Pápa város összes töltőállomásán is Fotó: Laskovics Márió/Napló

Úgy vélekedik, hogy az árakon nem érdemes bosszankodni, mert ha autóval akar menni, így is, úgy is ki kell fizetnie a benzint. Bevett tendencia, hogy aki határ közelében él, átjár a szomszédba az olcsóbb üzemanyagért. Németországban két euróba kerül egy liter, Lengyelországban 1,20 euró. Magyarországon a legolcsóbb a 480-as árstopnak köszönhetően, ezért hosszú sorok alakultak ki Pápa város összes töltőállomásán is az elmúlt napokban. Azt tapasztalta, hogy az egyik hipermarket kútján elfogyott a diesel, ezért a MOL-nál tankolt.

Némely üzemanyagtípusból időszakos hiány lép fel Fotó: Laskovics Márió/Napló

N em voltak hatalmas sorok

Egy hétköznap délelőtti forgalomnál nagyobb a mozgás a veszprémi Budapesti úti töltőállomáson, de kollégánk ottjártakor nem voltak hatalmas sorok, minden kútfej üzemelt csütörtökön.

Átmeneti készlethiány, ezek a felíratok állnak az egyik "kagylós" töltőállomás kútfőin, így prémium benzint és gázolajat itt nem tudunk vételezni. Nem tapasztaltunk sorokat.

Többen úgy látják, pánikkeltés zajlik

A megszokottnál többen várakoztak csütörtökön délelőtt a tapolcai töltőállomásoknál, bár tömeges rohamnak azért nem lehet nevezni az egyidejűleg ott tartózkodó 8-10 gépjárművet. Mindenesetre nagyobb a mozgás a benzinkutakon, ennek miértjére három helybelitől kértünk választ.

Csütörtökön délelőtti pillanatkép az egyik tapolcai töltőállomásnál. Tömeg nincs, de a megszokottnál többen várakoztak Fotó: Szijártó János/Napló

A tapolcai Fodor András szerint a szomszédságunkban zajló háborúval függ össze a tapasztalható pánik, aminek jelen pillanatban nincs valós alapja. - Egyes körök hisztériakeltése hajtott sokakat a benzinkutakra, annak ellenére, hogy van elegendő üzemanyag. Az ugyan lehetséges, hogy egy elhúzódó háború a későbbiek folyamán okozhat hiányt, de jelenleg ez a veszély nem áll fenn. Az persze egyáltalán nem szerencsés, hogy a sorban állók jó része lényegesen többet tankol, illetve visz haza különböző edényekben, mint amire szüksége van, hiszen éppen ezzel okozhatnak átmeneti hiányt. Ez a tendencia végül éppen azokat sújtja majd, akik a fuvarozásból élnek, vagy munkájuk gépjárműhöz kötött - tette hozzá Fodor András.

Sárközi Roland úgy véli, egyértelműen pánikkeltés zajlik országszerte egyes sajtóorgánumok aktív közreműködésével, nyilvánvaló politikai célzattal. - Van elég benzin, van elég gázolaj, de mégis sokan rohannak tankolni, még olyanok is, akik egy évben egyszer ülnek autóba. Talán egyesek még a kádat is megtöltik otthon benzinnel. Én magánemberként úgy állok ehhez, hogy tisztában vagyok az üzemanyag-ellátás hátterével és a háború kockázatával, vagyis eleve céltudatosan, takarékosan autózom. Talán erre kellene helyezni a hangsúlyt és nem a pánikkletésre – fogalmazott Sárközi Roland.

Csécs Zoltán szerint a jelenlegi helyzet némileg hasonlít a pandémia első heteiben tapasztalható bolti rohamokhoz, amikor attól rettegtek az emberek, hogy elfogy a wc-papír. Hordták is haza "tonnaszám". - Ezúttal az üzemanyaghiány rémképe jelent meg sokak előtt. Persze nemcsak nálunk van ez, egy Angliában élő ismerősömtől tudom, hogy a szigetországban ugyanez a helyzet. Pedig van üzemanyag, de az ellátás logisztikája nem feltétlenül tud alkalmazkodni a váratlan nagy impulzusokhoz. Vállalkozó vagyok, több gépjárművet üzemeltetek, amelyek szükségesek a munkámhoz. Ha nem jutok üzemanyaghoz, dolgozni sem tudok, s ez akkor is fennáll, ha csupán átmeneti hiány lép fel, azok miatt, akik most kannákban, hordókban, tartályokban viszik haza a benzint és a gázolajat, csupán a hisztériakeltés miatt - hangsúlyozta Csécs Zoltán.