Több mint 22 ezer, rendkívül színvonalas pályázat érkezett az idei megmérettetésre. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hogy kiválassza a legjobb és legszínvonalasabb szolgáltatás nyújtókat a pályázó szállodák, fürdők, wellness-szolgáltatók, éttermek, illetve szórakoztató központok, vidámparkok közül.

A kislődi kalandparkot benevező Gubás Tímeától megtudtuk, hogy a zsűri különösen értékelte azt, ha egy szolgáltató a Covid-járvány miatti rendkívül nehéz időszakban fejlesztette a vállalkozását. Elemezték a pályázatot benyújtó marketingstratégiáját, megnézték, hogy milyen élményeket nyújt a vállalkozás, vizsgálták a pályázók honlapját, és kiértékelték a vendégek véleményét is az adott helyről.

A Sobri kalandpark sikerében nagy szerepet játszott az is, hogy nemcsak hazánkban, de Európában is egyedülálló szórakoztató elemek, attrakciók is megtalálhatók (például extrém hinta, tó fölötti biciklizés - Airbike) a gyönyörű természeti környezetben kialakított parkban, illetve, hogy ilyen erős és egységes márkát épít a bakonyi betyárról elnevezett családi vállalkozás, amivel kiemelkedik a kalandparkok közül.